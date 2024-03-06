https://ria.ru/20240306/svo-1931484022.html
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:08
2024-03-06T15:08
2024-03-06T15:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики. Отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 165 военнослужащих, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные улучшили положение на Купянском направлении
Минобороны: ВС России улучшили положение на Купянском направлении