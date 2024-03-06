https://ria.ru/20240306/svo-1931484022.html

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении - РИА Новости, 06.03.2024

Российские военные улучшили положение на Купянском направлении

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:08

2024-03-06T15:08

2024-03-06T15:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 160 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ и 12-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Новоселовка, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Свердловка Луганской Народной Республики. Отражены три контратаки 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 165 военнослужащих, танк и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также гаубица М198 производства США", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)