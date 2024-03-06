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Сийярто призвал не допустить столкновения НАТО и России - РИА Новости, 06.03.2024
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07:05 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/stolknovenie-1931359207.html
Сийярто призвал не допустить столкновения НАТО и России
Сийярто призвал не допустить столкновения НАТО и России - РИА Новости, 06.03.2024
Сийярто призвал не допустить столкновения НАТО и России
Необходимо сделать все, чтобы не допустить столкновения России и НАТО, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:05
2024-03-06T07:05
в мире
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ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Необходимо сделать все, чтобы не допустить столкновения России и НАТО, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера ФРГ."Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией", - сказал Сийярто, напомнив, что ранее НАТО приняло решение не вмешиваться в конфликт на Украине, и оно по-прежнему в силе.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, россия, украина, германия, петер сийярто, маргарита симоньян, дмитрий песков, нато, венгрия
В мире, Россия, Украина, Германия, Петер Сийярто, Маргарита Симоньян, Дмитрий Песков, НАТО, Венгрия
Сийярто призвал не допустить столкновения НАТО и России

Сийярто призвал сделать все, чтобы не допустить столкновения НАТО и России

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Необходимо сделать все, чтобы не допустить столкновения России и НАТО, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера ФРГ.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией", - сказал Сийярто, напомнив, что ранее НАТО приняло решение не вмешиваться в конфликт на Украине, и оно по-прежнему в силе.
Пуск германской ракеты Taurus с истребителя - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
В Турции заявили о начале "особой войны" НАТО на Украине
01:40
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
 
В миреРоссияУкраинаГерманияПетер СийяртоМаргарита СимоньянДмитрий ПесковНАТОВенгрия
 
 
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