Сийярто призвал не допустить столкновения НАТО и России
Сийярто призвал сделать все, чтобы не допустить столкновения НАТО и России
© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 6 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Необходимо сделать все, чтобы не допустить столкновения России и НАТО, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера ФРГ.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией", - сказал Сийярто, напомнив, что ранее НАТО приняло решение не вмешиваться в конфликт на Украине, и оно по-прежнему в силе.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.