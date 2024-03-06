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Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации
Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:39
2024-03-06T21:39
специальная военная операция на украине
общество
россия
рамзан кадыров
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."С начала СВО из ЧР направлено 38 тысяч 529 бойцов, из которых 16 тысяч 430 добровольцев прошли качественную подготовку в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина. В настоящее время на территории СВО из ЧР несут службу более восьми тысяч бойцов", — написал Кадыров.По его словам, с начала спецоперации на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова для бойцов приобретено более 1560 единиц специального автотранспорта, в том числе 169 бронеавтомобилей, 4392 квадрокоптера, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, около 30 400 единиц средств связи, 161 антидрон, 350 приборов ночного видения.
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общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации

Кадыров: более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы чеченского отряда "Ахмат"
Бойцы чеченского отряда Ахмат - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы чеченского отряда "Ахмат". Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"С начала СВО из ЧР направлено 38 тысяч 529 бойцов, из которых 16 тысяч 430 добровольцев прошли качественную подготовку в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина. В настоящее время на территории СВО из ЧР несут службу более восьми тысяч бойцов", — написал Кадыров.
По его словам, с начала спецоперации на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова для бойцов приобретено более 1560 единиц специального автотранспорта, в том числе 169 бронеавтомобилей, 4392 квадрокоптера, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, около 30 400 единиц средств связи, 161 антидрон, 350 приборов ночного видения.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРамзан КадыровВладимир Путин
 
 
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