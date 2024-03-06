https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации
Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:39
2024-03-06T21:39
2024-03-06T21:39
специальная военная операция на украине
общество
россия
рамзан кадыров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884279296_0:279:2945:1937_1920x0_80_0_0_57452e695b0ffd32b31d99d961e31467.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."С начала СВО из ЧР направлено 38 тысяч 529 бойцов, из которых 16 тысяч 430 добровольцев прошли качественную подготовку в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина. В настоящее время на территории СВО из ЧР несут службу более восьми тысяч бойцов", — написал Кадыров.По его словам, с начала спецоперации на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова для бойцов приобретено более 1560 единиц специального автотранспорта, в том числе 169 бронеавтомобилей, 4392 квадрокоптера, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, около 30 400 единиц средств связи, 161 антидрон, 350 приборов ночного видения.
https://ria.ru/20240306/belogorovka-1931437764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884279296_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a3ee19aea01483f30140492636262328.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации
Кадыров: более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации