https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.03.2024

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне спецоперации

Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:39

2024-03-06T21:39

2024-03-06T21:39

специальная военная операция на украине

общество

россия

рамзан кадыров

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 6 мар — РИА Новости. Более восьми тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале."С начала СВО из ЧР направлено 38 тысяч 529 бойцов, из которых 16 тысяч 430 добровольцев прошли качественную подготовку в Российском университете спецназа имени президента РФ Владимира Путина. В настоящее время на территории СВО из ЧР несут службу более восьми тысяч бойцов", — написал Кадыров.По его словам, с начала спецоперации на средства регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова для бойцов приобретено более 1560 единиц специального автотранспорта, в том числе 169 бронеавтомобилей, 4392 квадрокоптера, 350 приборов ночного видения, 500 тепловизоров, около 30 400 единиц средств связи, 161 антидрон, 350 приборов ночного видения.

https://ria.ru/20240306/belogorovka-1931437764.html

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общество, россия, рамзан кадыров, владимир путин