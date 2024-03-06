https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931486778.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.03.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику в районах двух населённых пунктов в ДНР,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:14

2024-03-06T15:14

2024-03-06T15:36

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику в районах двух населённых пунктов в ДНР, Киев потерял до 210 солдат и два танка, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Мирное и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины