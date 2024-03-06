https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931486778.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику в районах двух населённых пунктов в ДНР,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:14
2024-03-06T15:14
2024-03-06T15:36
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении и нанесли поражение противнику в районах двух населённых пунктов в ДНР, Киев потерял до 210 солдат и два танка, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Мирное и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", а также склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
МО РФ: Киев потерял до 210 солдат и 2 танка на Южнодонецком направлении