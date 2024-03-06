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На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 06.03.2024 (обновлено: 15:28 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931485034.html
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных - РИА Новости, 06.03.2024
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили до 260 военнослужащих,... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:10
2024-03-06T15:28
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
клещеевка
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили до 260 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа ДНР отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Клещеевка, Украина
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных

МО: на Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили до 260 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа ДНР отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ.
"Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияКлещеевкаУкраина
 
 
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