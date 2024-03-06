https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931485034.html

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных - РИА Новости, 06.03.2024

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военных

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили до 260 военнослужащих,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:10

2024-03-06T15:10

2024-03-06T15:28

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

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клещеевка

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи по переднему краю, отразили две атаки, потери Украины составили до 260 военнослужащих, два танка, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск, ведя активные боевые действия, заняли более выгодные рубежи по переднему краю, нанесли поражение формированиям 5-й, 92-й штурмовых, 22-й, 28-й и 54-й механизированных, а также 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка, Закотное и Перше Травня Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районах населенных пунктов Новомихайловка и Победа ДНР отражены две контратаки 31-й и 33-й механизированных бригад ВСУ."Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, гаубица "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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клещеевка

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безопасность, вооруженные силы украины, россия, клещеевка, украина