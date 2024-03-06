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ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams - РИА Новости, 06.03.2024
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15:08 06.03.2024 (обновлено: 15:29 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931483818.html
ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams
ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams - РИА Новости, 06.03.2024
ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams
Российский основной танк Т-72Б3 уничтожил американский танк Abrams с первого выстрела, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:08
2024-03-06T15:29
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
сша
в мире
вооруженные силы украины
т-72б3
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский основной танк Т-72Б3 уничтожил американский танк Abrams с первого выстрела, сообщили в среду в Минобороны РФ.Согласно сводкам Минобороны, это уже третий Abrams, подбитый в зоне СВО."Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них, Abrams производства США, был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сказали в министерстве.Там также уточнили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 42-й, 47-й, 53-й, 61-й, 92-ймеханизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новгородское, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также американского производства.
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безопасность, киев, россия, сша, в мире, вооруженные силы украины, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Россия, США, В мире, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3
ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams

МО: войска РФ на Авдеевском направлении уничтожили два танка ВСУ, включая Abrams

© Операция Z: Военкоры Русской Весны/TelegramТанк М1А1 Abrams ВСУ
Танк М1А1 Abrams ВСУ
© Операция Z: Военкоры Русской Весны/Telegram
Танк М1А1 Abrams ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский основной танк Т-72Б3 уничтожил американский танк Abrams с первого выстрела, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Согласно сводкам Минобороны, это уже третий Abrams, подбитый в зоне СВО.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
Инфографика
Что пробивает броню танка AbramsПосмотреть
"Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них, Abrams производства США, был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сказали в министерстве.
Там также уточнили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 42-й, 47-й, 53-й, 61-й, 92-ймеханизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новгородское, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также американского производства.
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5 марта, 17:45
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияСШАВ миреВооруженные силы УкраиныТ-72Б3
 
 
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