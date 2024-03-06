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ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams

ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams - РИА Новости, 06.03.2024

ВС России на Авдеевском направлении уничтожили два танка, включая Abrams

Российский основной танк Т-72Б3 уничтожил американский танк Abrams с первого выстрела, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:08

2024-03-06T15:08

2024-03-06T15:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

т-72б3

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российский основной танк Т-72Б3 уничтожил американский танк Abrams с первого выстрела, сообщили в среду в Минобороны РФ.Согласно сводкам Минобороны, это уже третий Abrams, подбитый в зоне СВО."Противник потерял до 460 военнослужащих, два танка, один из них, Abrams производства США, был уничтожен экипажем танка Т-72Б3 с первого выстрела, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса "Бук", четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей", - сказали в министерстве.Там также уточнили, что на Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 42-й, 47-й, 53-й, 61-й, 92-ймеханизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новопокровское, Очеретино, Новоселовка первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Новгородское, а также девять контратак в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Орловка и Водяное Донецкой Народной Республики.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также американского производства.

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безопасность, киев, россия, сша, в мире, вооруженные силы украины, т-72б3