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Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:40 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2024
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:40
2024-03-06T06:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 мар - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Топаз". "Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля", - сообщил "Топаз". При уничтожении станции Starlink был использован отечественный дрон-камикадзе модели FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

Командир: российский дрон-камикадзе уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 мар - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Топаз".
"Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля", - сообщил "Топаз".
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При уничтожении станции Starlink был использован отечественный дрон-камикадзе модели FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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