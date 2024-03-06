https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html

Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2024

Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T06:40

2024-03-06T06:40

2024-03-06T06:40

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 мар - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Топаз". "Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля", - сообщил "Топаз". При уничтожении станции Starlink был использован отечественный дрон-камикадзе модели FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.

https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф