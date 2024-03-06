https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2024
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T06:40
2024-03-06T06:40
2024-03-06T06:40
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 мар - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Топаз". "Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля", - сообщил "Топаз". При уничтожении станции Starlink был использован отечественный дрон-камикадзе модели FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.
https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
Командир: российский дрон-камикадзе уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 мар - РИА Новости. Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Топаз".
"Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля", - сообщил "Топаз".
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При уничтожении станции Starlink был использован отечественный дрон-камикадзе модели FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.