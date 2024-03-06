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Десантники пресекли попытку продвижения групп ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
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05:06 06.03.2024 (обновлено: 05:07 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931355258.html
Десантники пресекли попытку продвижения групп ВСУ на Северском направлении
Десантники пресекли попытку продвижения групп ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Десантники пресекли попытку продвижения групп ВСУ на Северском направлении
Военнослужащие тульского гвардейского воздушно-десантного соединения пресекли попытку приблизиться к российским позициям нескольких групп ВСУ на северском... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:06
2024-03-06T05:07
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие тульского гвардейского воздушно-десантного соединения пресекли попытку приблизиться к российским позициям нескольких групп ВСУ на северском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На северском направлении в зоне проведения специальной военной операции после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о приближении по лесопосадке к нашим передовым позициям нескольких вооруженных групп ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве. Сообщается, что координаты противника были переданы на пункт управления. "Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем нанес огневое поражение противнику. Военнослужащие ВСУ не ожидали такого поворота событий, оставив своих убитых и раненых, отказались от своих намерений и вернулись в исходный район", - говорится в сообщении. Десантники-гранатометчики вели огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из лесопосадок, что позволило им быть незаметными для противника.
https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Десантники пресекли попытку продвижения групп ВСУ на Северском направлении

МО: тульские десантники пресекли попытку продвижения ВСУ на Северском участке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в окопах на позициях в зоне СВО
Военнослужащие в окопах на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Военнослужащие в окопах на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Военнослужащие тульского гвардейского воздушно-десантного соединения пресекли попытку приблизиться к российским позициям нескольких групп ВСУ на северском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На северском направлении в зоне проведения специальной военной операции после предварительной разведки местности, в том числе с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о приближении по лесопосадке к нашим передовым позициям нескольких вооруженных групп ВСУ", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Сообщается, что координаты противника были переданы на пункт управления.
"Расчет 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" массированным огнем нанес огневое поражение противнику. Военнослужащие ВСУ не ожидали такого поворота событий, оставив своих убитых и раненых, отказались от своих намерений и вернулись в исходный район", - говорится в сообщении.
Десантники-гранатометчики вели огонь с закрытой огневой позиции, расположенной в одной из лесопосадок, что позволило им быть незаметными для противника.
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