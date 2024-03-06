https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931354877.html

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.03.2024

Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T05:03

2024-03-06T05:03

2024-03-06T09:18

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ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" горной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобожденной Авдеевки в Донецкой Народной Республике", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что, выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.Накануне в Минобороны сообщили, что украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, авдеевка, центральный военный округ, безопасность