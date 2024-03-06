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Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 06.03.2024 (обновлено: 09:18 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931354877.html
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 06.03.2024
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T05:03
2024-03-06T09:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
авдеевка
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" горной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобожденной Авдеевки в Донецкой Народной Республике", — рассказали в оборонном ведомстве. Уточняется, что, выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.Накануне в Минобороны сообщили, что украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20240306/perestanovki-1931351540.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, авдеевка, центральный военный округ, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Авдеевка, Центральный военный округ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов артиллерии
Боевая работа расчетов артиллерии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов артиллерии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Расчеты самоходных минометов "Нона-СВК" горной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобожденной Авдеевки в Донецкой Народной Республике", — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что, выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.
Накануне в Минобороны сообщили, что украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияАвдеевкаЦентральный военный округБезопасность
 
 
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