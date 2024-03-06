https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931352681.html

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области - РИА Новости, 06.03.2024

Балицкий выразил надежду на скорое освобождение всей Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что надеется на полное освобождение от киевского режима оставшейся части региона, в том... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T04:02

2024-03-06T04:02

2024-03-06T08:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

запорожье

евгений балицкий

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857466321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e86557d0fa1b042a5670dbf23a29465.jpg

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил РИА Новости, что надеется на полное освобождение от киевского режима оставшейся части региона, в том числе города Запорожье, в ближайшее время. "Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена. <...> Верю в наши вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу", — сказал Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи, отвечая на вопрос, когда, по его мнению, удастся полностью освободить территорию Запорожской области. Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931351995.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

запорожская область

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, запорожье, евгений балицкий, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность, вооруженные силы рф