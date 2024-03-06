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СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели - РИА Новости, 06.03.2024
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18:19 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/shvetsiya-1931550967.html
СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели
СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели - РИА Новости, 06.03.2024
СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели
Швеция может стать членом НАТО уже в четверг или в пятницу, сообщает в среду газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:19
2024-03-06T18:19
в мире
швеция
нато
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Швеция может стать членом НАТО уже в четверг или в пятницу, сообщает в среду газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в альянсе. Ранее во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в альянс. "Ожидается, что в четверг Венгрия передаст США протокол о вступлении Швеции в НАТО. Если Швеция быстро представит документы о вступлении, она может стать полноправным членом альянса уже в четверг или пятницу", - сказано в материале газеты. Канцелярия правительства Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон 6 марта. По информации шведских СМИ, визит премьера и главы МИД в Вашингтон связан со вступлением страны в НАТО. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов. Ранее шведский телеканал TV4 сообщил, что церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 11 марта. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией. Изначально Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.
https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html
https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929638739.html
https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930959575.html
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в мире, швеция, нато
В мире, Швеция, НАТО
СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели

Dagens Nyheter: Швеция может стать членом НАТО уже в четверг или пятницу

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Швеция может стать членом НАТО уже в четверг или в пятницу, сообщает в среду газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в альянсе.
Ранее во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в альянс.
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"Ожидается, что в четверг Венгрия передаст США протокол о вступлении Швеции в НАТО. Если Швеция быстро представит документы о вступлении, она может стать полноправным членом альянса уже в четверг или пятницу", - сказано в материале газеты.
Канцелярия правительства Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон 6 марта.
По информации шведских СМИ, визит премьера и главы МИД в Вашингтон связан со вступлением страны в НАТО.
В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов.
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Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией.
Изначально Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны".
В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.
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