https://ria.ru/20240306/shvetsiya-1931550967.html

СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели

СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: Швеция может стать членом НАТО уже до конца недели

Швеция может стать членом НАТО уже в четверг или в пятницу, сообщает в среду газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:19

2024-03-06T18:19

2024-03-06T18:19

в мире

швеция

нато

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Швеция может стать членом НАТО уже в четверг или в пятницу, сообщает в среду газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в альянсе. Ранее во вторник президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной-членом НАТО, которая препятствовала вступлению Швеции в альянс. "Ожидается, что в четверг Венгрия передаст США протокол о вступлении Швеции в НАТО. Если Швеция быстро представит документы о вступлении, она может стать полноправным членом альянса уже в четверг или пятницу", - сказано в материале газеты. Канцелярия правительства Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрём отправляются в Вашингтон 6 марта. По информации шведских СМИ, визит премьера и главы МИД в Вашингтон связан со вступлением страны в НАТО. В соответствии с Североатлантическим договором, страна становится членом НАТО сразу после того, как ратификационные грамоты передаются правительству Соединенных Штатов. Ранее шведский телеканал TV4 сообщил, что церемония поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится 11 марта. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции изначально не одобрялась Турцией и Венгрией. Изначально Анкара выразила обеспокоенность по поводу поддержки Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. Позитивные сдвиги в случае с Турцией наметились после того, как Швеция на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом согласилась в обмен на ратификацию заявки в НАТО способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В Венгрии против ратификации заявки выступали депутаты парламента, отмечавшие, что власти Швеции стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. В частности, венгерские власти отмечали, что распространение в шведских школах информации о якобы упадке демократии в Венгрии не способствует скорой ратификации Будапештом заявки Стокгольма в НАТО.

https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html

https://ria.ru/20240226/shvetsiya-1929638739.html

https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930959575.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато