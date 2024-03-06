СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта
TV4 Nyheterna: Швеция официально вступит в НАТО 11 марта
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта, передает телеканал TV4 Nyheterna.
"Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", — говорится в сообщении.
По сведениям телеканала, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к альянсу будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.
Сегодня президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия была последней страной, которая дала добро на это. В результате Швеция присоединится к НАТО практически год спустя после Финляндии, хотя заявки они подали одновременно, в мае 2022 года.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.