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СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта - РИА Новости, 06.03.2024
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13:15 06.03.2024 (обновлено: 14:08 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/shvetsiya-1931445395.html
СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта
СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта - РИА Новости, 06.03.2024
СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта
Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта, передает телеканал TV4 Nyheterna. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:15
2024-03-06T14:08
в мире
швеция
нато
ульф кристерссон
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта, передает телеканал TV4 Nyheterna."Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", — говорится в сообщении.По сведениям телеканала, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к альянсу будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.Сегодня президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия была последней страной, которая дала добро на это. В результате Швеция присоединится к НАТО практически год спустя после Финляндии, хотя заявки они подали одновременно, в мае 2022 года.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
https://ria.ru/20240305/shoygu-1931190191.html
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в мире, швеция, нато, ульф кристерссон
В мире, Швеция, НАТО, Ульф Кристерссон
СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта

TV4 Nyheterna: Швеция официально вступит в НАТО 11 марта

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта, передает телеканал TV4 Nyheterna.
"Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", — говорится в сообщении.
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5 марта, 12:48
По сведениям телеканала, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к альянсу будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.

Церемония вступления нового союзника в НАТО, как правило, происходит в штаб-квартире в Брюсселе: подписываются соответствующие документы и поднимается флаг нового члена. Завершением формальной процедуры считается передача документа о присоединении на хранение США.

Сегодня президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия была последней страной, которая дала добро на это. В результате Швеция присоединится к НАТО практически год спустя после Финляндии, хотя заявки они подали одновременно, в мае 2022 года.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
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