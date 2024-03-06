https://ria.ru/20240306/shvetsiya-1931445395.html

СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта

СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта - РИА Новости, 06.03.2024

СМИ: Швеция официально станет членом НАТО 11 марта

Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта, передает телеканал TV4 Nyheterna. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:15

2024-03-06T13:15

2024-03-06T14:08

в мире

швеция

нато

ульф кристерссон

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Швеция официально станет членом НАТО в понедельник, 11 марта, передает телеканал TV4 Nyheterna."Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", — говорится в сообщении.По сведениям телеканала, на церемонии подписания акта о присоединении Швеции к альянсу будут присутствовать премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими вооруженными силами Микаэль Бюден.Сегодня президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал закон о ратификации соглашения о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Венгрия была последней страной, которая дала добро на это. В результате Швеция присоединится к НАТО практически год спустя после Финляндии, хотя заявки они подали одновременно, в мае 2022 года.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.

https://ria.ru/20240305/shoygu-1931190191.html

https://ria.ru/20240304/ucheniya-1930898482.html

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швеция, нато, ульф кристерссон