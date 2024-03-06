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Посольство в Турции назвало клеветой публикацию FT о "шпионаже" России - РИА Новости, 06.03.2024
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11:11 06.03.2024 (обновлено: 11:23 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/shpionazh-1931403793.html
Посольство в Турции назвало клеветой публикацию FT о "шпионаже" России
Посольство в Турции назвало клеветой публикацию FT о "шпионаже" России - РИА Новости, 06.03.2024
Посольство в Турции назвало клеветой публикацию FT о "шпионаже" России
Посольство РФ в Турции назвало "клеветническим, злонамеренным домыслом", не нуждающимся в комментировании, публикацию газеты Financial Times о якобы... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T11:11
2024-03-06T11:23
турция
россия
в мире
financial times
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Посольство РФ в Турции назвало "клеветническим, злонамеренным домыслом", не нуждающимся в комментировании, публикацию газеты Financial Times о якобы "возобновлении шпионской деятельности" России против Запада.Газета FT со ссылкой на источники в разведслужбах западных стран утверждает, что РФ возобновила разведдеятельность против Запада на уровне времен холодной войны, примером чего является публикация разговора немецких военных. Газета со ссылкой на представителей служб безопасности этих стран заявляет, что около 150 российских агентов якобы работают "под дипломатическим прикрытием". Неназванный источник издания утверждает, не приводя доказательств, что Турция и ОАЭ стали важными "перевалочными пунктами" для операций российской разведки в Европе."Посольство не считает нужным комментировать клеветнические, злонамеренные домыслы западных СМИ. Как говорит русская пословица, на всякий чих не наздравствуешься", - заявили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
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турция, россия, в мире, financial times, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Турция, Россия, В мире, Financial Times, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Посольство в Турции назвало клеветой публикацию FT о "шпионаже" России

Посольство в Турции назвало статью о "шпионаже" России клеветническим домыслом

© AP Photo / Emrah GurelСотрудники правоохранительных органов Турции на улице, где расположено посольство России в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции на улице, где расположено посольство России в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Сотрудники правоохранительных органов Турции на улице, где расположено посольство России в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 мар – РИА Новости. Посольство РФ в Турции назвало "клеветническим, злонамеренным домыслом", не нуждающимся в комментировании, публикацию газеты Financial Times о якобы "возобновлении шпионской деятельности" России против Запада.
Газета FT со ссылкой на источники в разведслужбах западных стран утверждает, что РФ возобновила разведдеятельность против Запада на уровне времен холодной войны, примером чего является публикация разговора немецких военных. Газета со ссылкой на представителей служб безопасности этих стран заявляет, что около 150 российских агентов якобы работают "под дипломатическим прикрытием". Неназванный источник издания утверждает, не приводя доказательств, что Турция и ОАЭ стали важными "перевалочными пунктами" для операций российской разведки в Европе.
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"Посольство не считает нужным комментировать клеветнические, злонамеренные домыслы западных СМИ. Как говорит русская пословица, на всякий чих не наздравствуешься", - заявили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
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Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ТурцияРоссияВ миреFinancial TimesРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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