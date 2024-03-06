https://ria.ru/20240306/shoygu-1931473005.html

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на заводе "Авангард"

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на заводе "Авангард" - РИА Новости, 06.03.2024

Шойгу проинспектировал производство зенитных ракет на заводе "Авангард"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на Московском машиностроительном заводе... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:35

2024-03-06T14:35

2024-03-06T14:35

безопасность

россия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на Московском машиностроительном заводе "Авангард", сообщили в среду в пресс-службе военного ведомства. "Глава российского военного ведомства проинспектировал производство современных зенитных ракетных средств поражения на предприятии АО "Московский машиностроительный завод "Авангард". Генеральный директор завода Денис Попков доложил генералу армии Сергею Шойгу о расширении производственных мощностей предприятия, в рамках которых в 2023 году в Подмосковье был открыт филиал завода, а также начато строительство четырех новых цехов", - говорится в сообщении. Руководитель предприятия подчеркнул, что принятые меры уже позволили в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции, а после завершения модернизации имеющихся мощностей и ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, возможности предприятия возрастут еще вдвое.

https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html

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безопасность, россия