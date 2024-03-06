https://ria.ru/20240306/sg-1931408973.html

Госсекретарь опроверг заявления о принуждении стран к вступлению в СГ

Госсекретарь опроверг заявления о принуждении стран к вступлению в СГ - РИА Новости, 06.03.2024

Госсекретарь опроверг заявления о принуждении стран к вступлению в СГ

Никто из руководителей Союзного государства России и Белоруссии не пытался "тащить за руку" другое государство в союз, заявил государственный секретарь... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T11:31

2024-03-06T11:31

2024-03-06T12:16

союзное государство

дмитрий мезенцев

россия

белоруссия

политика

союзное государство

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Никто из руководителей Союзного государства России и Белоруссии не пытался "тащить за руку" другое государство в союз, заявил государственный секретарь объединения Дмитрий Мезенцев телеканалу "Россия 24".Ранее спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство России и Белоруссии, но при этом ушел от прямого ответа на вопрос о том, были ли конкретные предложения Еревану вступить в этот союз."Никогда, никто из руководителей Союзного государства, союзного совета министров никого за руку в Союзное государство не тащил и не призывал построиться и идти вослед нам", - сказал Мезенцев.Потенциал Союзного государства, подчеркнул он, настолько масштабен и глубок, что самим России и Белоруссии предстоит многое сделать в работе по интеграции двух стран."Двери открыты, сила примера, как говорят китайские философы, это та сила, которая привлекает людей и делает самостоятельные шаги. Наш пример очевиден для ЕАЭС, для СНГ, но никакого давления, никакого принуждения нет и быть не может. Я думаю, это кто-то просто передергивает, а, может, кто-то из экспертов подливает масла в огонь или ищет какого-то самопиара", - констатировал Мезенцев.

https://ria.ru/20240118/sg-1922109522.html

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

россия

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Кирилл Волков

дмитрий мезенцев, россия, белоруссия, политика, союзное государство