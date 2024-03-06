https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931506715.html

Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков

Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков

Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или если санкции вводит США, это несет много проблем, в том числе и для России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:11

2024-03-06T16:11

2024-03-06T16:11

россия

дмитрий песков

сша

евросоюз

всемирный фестиваль молодежи — 2024

экономика

санкции в отношении россии

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или если санкции вводит США, это несет много проблем, в том числе и для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или когда санкции вводят Соединенные штаты, крупнейшая мировая экономика в абсолютном выражении, то, конечно, это несет очень много проблем для любой страны, в том числе и для нашей", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, сша, евросоюз, всемирный фестиваль молодежи — 2024, экономика, санкции в отношении россии