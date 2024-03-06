Рейтинг@Mail.ru
Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931506715.html
Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков
Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков
Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или если санкции вводит США, это несет много проблем, в том числе и для России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:11
2024-03-06T16:11
россия
дмитрий песков
сша
евросоюз
всемирный фестиваль молодежи — 2024
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931459663_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_d81d7e4cc0644b79e197f7cc67fea498.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или если санкции вводит США, это несет много проблем, в том числе и для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". "Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или когда санкции вводят Соединенные штаты, крупнейшая мировая экономика в абсолютном выражении, то, конечно, это несет очень много проблем для любой страны, в том числе и для нашей", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931459663_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_d788d99983a534f18a55086fbc8af277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, сша, евросоюз, всемирный фестиваль молодежи — 2024, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, США, Евросоюз, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Экономика, Санкции в отношении России
Санкции со стороны крупных блоков стран несут много проблем, заявил Песков

Песков: когда санкции вводят крупные блоки стран или США, это несет проблемы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или если санкции вводит США, это несет много проблем, в том числе и для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Когда санкции вводят крупные блоки стран, такие как ЕС, или когда санкции вводят Соединенные штаты, крупнейшая мировая экономика в абсолютном выражении, то, конечно, это несет очень много проблем для любой страны, в том числе и для нашей", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
27 февраля, 08:00
 
РоссияДмитрий ПесковСШАЕвросоюзВсемирный фестиваль молодежи — 2024ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала