https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931480182.html

Современный мир девальвирует санкции, заявил Песков

Современный мир девальвирует санкции, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Современный мир девальвирует санкции, заявил Песков

Современный мир фактически девальвирует любые санкции, есть пример Ирана, который развивается под грузом санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:59

2024-03-06T14:59

2024-03-06T14:59

иран

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Современный мир фактически девальвирует любые санкции, есть пример Ирана, который развивается под грузом санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Ранее он сообщил, что когда санкции вводят крупные блоки стран, это несет много проблем, в том числе и для России. "Но современный мир очень многообразен. И современный мир фактически девальвирует любые санкции. Мы видим, как на протяжении многих десятилетий под грузом санкций развивается Иран, развивает промышленность, развивает социальную сферу, развивает свою страну. Мы были несколько раз недавно в Тегеране, страна развивается, но они много десятилетий уже живут под санкциями", - сказал Песков. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930113347.html

иран

россия

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иран, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024