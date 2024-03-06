https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931476752.html

Количество западных санкций говорит о цинизме их авторов, заявил Песков

Количество западных санкций говорит о цинизме их авторов, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Количество западных санкций говорит о цинизме их авторов, заявил Песков

Беспрецедентное количество западных санкций в отношении РФ, которые порой абсурдны, подчеркивает цинизм авторов этих санкций, считает пресс-секретарь президента РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:47

2024-03-06T14:47

2024-03-06T14:50

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

санкции в отношении россии

реакция на санкции

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Беспрецедентное количество западных санкций в отношении РФ, которые порой абсурдны, подчеркивает цинизм авторов этих санкций, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Беспрецедентное количество санкций объявлено в отношении нашей страны. Это и люди отдельные, и физические лица, и юридические лица, и даже государственные учреждения. Есть абсолютно абсурдные санкции в отношении средств массовой информации. Иногда, честно говоря, диву даешься, как те, кто вводят эти санкции, могли додуматься до этого. Это абсолютно не укладывается в голове. Но это подчеркивает на самом деле цинизм тех людей, которые вводят эти санкции", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, российское общество "знание", санкции в отношении россии, реакция на санкции, всемирный фестиваль молодежи — 2024