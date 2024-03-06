https://ria.ru/20240306/sanktsii-1931476206.html
Санкции несут проблемы, но не работают, заявил Песков
Санкции несут проблемы, но не работают, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Санкции несут проблемы, но не работают, заявил Песков
Россия развивается успешно, несмотря на санкции, они несут проблемы, но не работают, страна и впредь будет превращать их в свои дивиденды, заявил... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:46
2024-03-06T14:46
2024-03-06T14:46
россия
дмитрий песков
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
экономика
санкции в отношении россии
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия развивается успешно, несмотря на санкции, они несут проблемы, но не работают, страна и впредь будет превращать их в свои дивиденды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они несут проблемы, но они не работают. И я хочу только понадеяться, что мы и дальше эффективно будем эти санкции превращать в наши дивиденды", - сказал Песков в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус. Он отметил, что речь идет о дивидендах "в виде внутренней мобилизации всех наших ресурсов, нашего производства, в виде активизации работы по освоению новых технологий, внедрению их в производство, компенсированию тех секторов экономики, откуда выходят иностранцы", и добавил, что Россия успешно развивается. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Экономика, Санкции в отношении России
Санкции несут проблемы, но не работают, заявил Песков
Песков: Россия будет и дальше успешно развиваться, несмотря на санкции
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия развивается успешно, несмотря на санкции, они несут проблемы, но не работают, страна и впредь будет превращать их в свои дивиденды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они несут проблемы, но они не работают. И я хочу только понадеяться, что мы и дальше эффективно будем эти санкции превращать в наши дивиденды", - сказал Песков в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.
Он отметил, что речь идет о дивидендах "в виде внутренней мобилизации всех наших ресурсов, нашего производства, в виде активизации работы по освоению новых технологий, внедрению их в производство, компенсированию тех секторов экономики, откуда выходят иностранцы", и добавил, что Россия успешно развивается.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир