"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Дэвис: ВС России совершают большие рывки, добиваясь новых успехов на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации
Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска наращивают темпы продвижения вперед на передовой, усиливая давление на ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Натиск со стороны российских войск слишком велик. Они продолжают совершать большие рывки, которые вы видите сейчас, <…> Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее", — отметил он.
По словам подполковника, Киев не может восполнить потери и испытывает огромные проблемы с мобилизацией. При этом, украинским властям уже не хватает резервов, которые они могли бы использовать для переброски войск, пояснил Дэвис.
В это же время российская армия наращивает применение авиации, противостоять которой ВСУ не в состоянии, добавил эксперт. Он также признал, что Россия сейчас демонстрирует умение проводить комбинированные операции.
"Они показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится", — резюмировал военный.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.