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"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 06.03.2024 (обновлено: 16:44 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ
Российские войска наращивают темпы продвижения вперед на передовой, усиливая давление на ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:41
2024-03-06T16:44
специальная военная операция на украине
киев
россия
сша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска наращивают темпы продвижения вперед на передовой, усиливая давление на ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Натиск со стороны российских войск слишком велик. Они продолжают совершать большие рывки, которые вы видите сейчас, &lt;…&gt; Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее", — отметил он.По словам подполковника, Киев не может восполнить потери и испытывает огромные проблемы с мобилизацией. При этом, украинским властям уже не хватает резервов, которые они могли бы использовать для переброски войск, пояснил Дэвис.В это же время российская армия наращивает применение авиации, противостоять которой ВСУ не в состоянии, добавил эксперт. Он также признал, что Россия сейчас демонстрирует умение проводить комбинированные операции."Они показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится", — резюмировал военный.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931490160.html
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киев, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина
"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Дэвис: ВС России совершают большие рывки, добиваясь новых успехов на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации
Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска наращивают темпы продвижения вперед на передовой, усиливая давление на ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Натиск со стороны российских войск слишком велик. Они продолжают совершать большие рывки, которые вы видите сейчас, <…> Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее", — отметил он.
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По словам подполковника, Киев не может восполнить потери и испытывает огромные проблемы с мобилизацией. При этом, украинским властям уже не хватает резервов, которые они могли бы использовать для переброски войск, пояснил Дэвис.
В это же время российская армия наращивает применение авиации, противостоять которой ВСУ не в состоянии, добавил эксперт. Он также признал, что Россия сейчас демонстрирует умение проводить комбинированные операции.
"Они показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится", — резюмировал военный.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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