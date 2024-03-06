https://ria.ru/20240306/rossiya-1931516568.html

"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ - РИА Новости, 06.03.2024

"Все быстрее и быстрее". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ

Российские войска наращивают темпы продвижения вперед на передовой, усиливая давление на ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:41

2024-03-06T16:41

2024-03-06T16:44

специальная военная операция на украине

киев

россия

сша

сергей шойгу

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские войска наращивают темпы продвижения вперед на передовой, усиливая давление на ВСУ, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Натиск со стороны российских войск слишком велик. Они продолжают совершать большие рывки, которые вы видите сейчас, <…> Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее", — отметил он.По словам подполковника, Киев не может восполнить потери и испытывает огромные проблемы с мобилизацией. При этом, украинским властям уже не хватает резервов, которые они могли бы использовать для переброски войск, пояснил Дэвис.В это же время российская армия наращивает применение авиации, противостоять которой ВСУ не в состоянии, добавил эксперт. Он также признал, что Россия сейчас демонстрирует умение проводить комбинированные операции."Они показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится", — резюмировал военный.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.

https://ria.ru/20240306/zelenskiy-1931490160.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

киев

россия

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киев, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина