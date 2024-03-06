https://ria.ru/20240306/rossiya-1931478057.html

Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков

Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков

Россия - это крупная ядерная держава, и она ответственно относится к своему статусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:52

2024-03-06T14:52

2024-03-06T17:06

россия

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

дмитрий песков

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931455427_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_857db251816d543d781f2dcd92e52f98.jpg

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия - это крупная ядерная держава, и она ответственно относится к своему статусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия - это крупная ядерная держава, которая очень ответственно относится к своему статусу", - сказал Песков журналистам на Всемирном фестивале молодежи, комментируя контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Сочи. Он добавил, что это ответственное поведение всегда получало высокую оценку со стороны МАГАТЭ.Представитель Кремля подчеркнул, что отношения России с МАГАТЭ "продолжают оставаться весьма конструктивными", хотя "там могут быть шероховатости".В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024