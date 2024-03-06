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Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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14:52 06.03.2024 (обновлено: 17:06 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931478057.html
Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков
Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков
Россия - это крупная ядерная держава, и она ответственно относится к своему статусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:52
2024-03-06T17:06
россия
рафаэль гросси
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
дмитрий песков
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия - это крупная ядерная держава, и она ответственно относится к своему статусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия - это крупная ядерная держава, которая очень ответственно относится к своему статусу", - сказал Песков журналистам на Всемирном фестивале молодежи, комментируя контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Сочи. Он добавил, что это ответственное поведение всегда получало высокую оценку со стороны МАГАТЭ.Представитель Кремля подчеркнул, что отношения России с МАГАТЭ "продолжают оставаться весьма конструктивными", хотя "там могут быть шероховатости".В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, рафаэль гросси, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, дмитрий песков, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин, Дмитрий Песков, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков

Песков: РФ является ядерной державой и ответственно относится к этому статусу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" на Всемирном фестивале молодежи
Дмитрий Песков выступает с лекцией: Образ России: реальность и навязанные стереотипы на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Песков выступает с лекцией: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" на Всемирном фестивале молодежи
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СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия - это крупная ядерная держава, и она ответственно относится к своему статусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Россия - это крупная ядерная держава, которая очень ответственно относится к своему статусу", - сказал Песков журналистам на Всемирном фестивале молодежи, комментируя контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Сочи.
Он добавил, что это ответственное поведение всегда получало высокую оценку со стороны МАГАТЭ.
Представитель Кремля подчеркнул, что отношения России с МАГАТЭ "продолжают оставаться весьма конструктивными", хотя "там могут быть шероховатости".
В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Колонна ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Песков назвал условия, при которых Россия может применить ядерное оружие
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РоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинДмитрий ПесковВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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