Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков
Песков: РФ является ядерной державой и ответственно относится к этому статусу
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков выступает с лекцией: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" на Всемирном фестивале молодежи
Дмитрий Песков выступает с лекцией: "Образ России: реальность и навязанные стереотипы" на Всемирном фестивале молодежи
СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Россия - это крупная ядерная держава, и она ответственно относится к своему статусу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Россия - это крупная ядерная держава, которая очень ответственно относится к своему статусу", - сказал Песков журналистам на Всемирном фестивале молодежи, комментируя контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Сочи.
Он добавил, что это ответственное поведение всегда получало высокую оценку со стороны МАГАТЭ.
Представитель Кремля подчеркнул, что отношения России с МАГАТЭ "продолжают оставаться весьма конструктивными", хотя "там могут быть шероховатости".
В среду в Сочи прошли переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. После встречи Гросси заявил, что сможет "через несколько минут" обсудить вопросы Запорожской атомной электростанции с президентом РФ Владимиром Путиным. В свою очередь Лихачев выразил мнение, что предстоящий Путина с ним и Гросси будет касаться безопасной работы Запорожской АЭС, а также вклада РФ в развитие мировой атомной энергетики.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.