России не нравятся руководители США, оскорбляющие ее лидера, заявил Песков
Песков: Россия не любит американских руководителей, оскорбляющих Путина
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи
СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. России не нравятся руководители США, оскорбляющие президента РФ, но мы приветствуем тех, кто настроен на диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нам не нравятся те американские руководители, которые оскорбляют нашего президента, мы их не любим. И нам не нравятся те американские руководители и политики, которые говорят, что они будут делать всё для того, чтобы наша страна потерпела поражение. Мы на деле будем делать так, чтобы они оказались неправы. И они окажутся неправы. Но мы приветствуем тех, кто хочет с нами говорить", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводится на ВФМ-2024.
При этом пресс-секретарь отметил, что в России нет антиамериканизма.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.