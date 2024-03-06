https://ria.ru/20240306/rossiya-1931462776.html

России не нравятся руководители США, оскорбляющие ее лидера, заявил Песков

России не нравятся руководители США, оскорбляющие ее лидера, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

России не нравятся руководители США, оскорбляющие ее лидера, заявил Песков

России не нравятся руководители США, оскорбляющие президента РФ, но мы приветствуем тех, кто настроен на диалог, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:05

2024-03-06T14:05

2024-03-06T14:05

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

политика

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. России не нравятся руководители США, оскорбляющие президента РФ, но мы приветствуем тех, кто настроен на диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нам не нравятся те американские руководители, которые оскорбляют нашего президента, мы их не любим. И нам не нравятся те американские руководители и политики, которые говорят, что они будут делать всё для того, чтобы наша страна потерпела поражение. Мы на деле будем делать так, чтобы они оказались неправы. И они окажутся неправы. Но мы приветствуем тех, кто хочет с нами говорить", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводится на ВФМ-2024. При этом пресс-секретарь отметил, что в России нет антиамериканизма.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, политика