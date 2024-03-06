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Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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13:17 06.03.2024 (обновлено: 16:38 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931445797.html
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков
Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:17
2024-03-06T16:38
политика
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Это не значит, что мы - закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он добавил, что Россия будет развивать отношения с партнерами и ждать, когда мировое меньшинство придет в себя и присоединится к тому большинству, кто хочет нормальных отношений."У нас хватит на это терпения", - отметил Песков.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
федеральная территория "сириус"
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политика, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус"
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков

Песков: Россия будет ждать, когда мировое меньшинство придет в себя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля
Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский штандарт на куполе Сенатского дворца Московского Кремля. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Это не значит, что мы - закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
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Он добавил, что Россия будет развивать отношения с партнерами и ждать, когда мировое меньшинство придет в себя и присоединится к тому большинству, кто хочет нормальных отношений.
"У нас хватит на это терпения", - отметил Песков.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральная территория "Сириус"
 
 
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