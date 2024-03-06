https://ria.ru/20240306/rossiya-1931445797.html

Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков

Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков

Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:17

2024-03-06T13:17

2024-03-06T16:38

политика

россия

дмитрий песков

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Это не значит, что мы - закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он добавил, что Россия будет развивать отношения с партнерами и ждать, когда мировое меньшинство придет в себя и присоединится к тому большинству, кто хочет нормальных отношений."У нас хватит на это терпения", - отметил Песков.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"