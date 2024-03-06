https://ria.ru/20240306/rossiya-1931445797.html
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков
Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:17
2024-03-06T13:17
2024-03-06T16:38
политика
россия
дмитрий песков
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Это не значит, что мы - закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он добавил, что Россия будет развивать отношения с партнерами и ждать, когда мировое меньшинство придет в себя и присоединится к тому большинству, кто хочет нормальных отношений."У нас хватит на это терпения", - отметил Песков.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус"
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральная территория "Сириус"
Россия готова сотрудничать с теми, кто в этом заинтересован, заявил Песков
Песков: Россия будет ждать, когда мировое меньшинство придет в себя