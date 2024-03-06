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Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:12 06.03.2024 (обновлено: 13:30 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rossiya-1931443994.html
Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков
Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков
Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу РФ и не станет терпеть критику своей демократии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:12
2024-03-06T13:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
выборы президента рф
всемирный фестиваль молодежи — 2024
российское общество "знание"
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу РФ и не станет терпеть критику своей демократии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не будем больше терпеть разные резолюции парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы не такие, как им нравятся. Мы будем проводить такие выборы, которые нужны нашему народу. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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политика, россия, дмитрий песков, выборы президента рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024, российское общество "знание"
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Выборы президента РФ, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Российское общество "Знание"
Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков

Песков: Россия больше не будет терпеть критику своей демократии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборов. Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу РФ и не станет терпеть критику своей демократии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не будем больше терпеть разные резолюции парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы не такие, как им нравятся. Мы будем проводить такие выборы, которые нужны нашему народу. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
4 марта, 16:11
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВыборы президента РФВсемирный фестиваль молодежи — 2024Российское общество "Знание"
 
 
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