https://ria.ru/20240306/rossiya-1931443994.html

Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков

Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия будет проводить такие выборы, которые нужны ее народу, заявил Песков

Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу РФ и не станет терпеть критику своей демократии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:12

2024-03-06T13:12

2024-03-06T13:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

выборы президента рф

всемирный фестиваль молодежи — 2024

российское общество "знание"

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СИРИУС, 6 мар – РИА Новости. Россия будет проводить такие выборы, которые нужны народу РФ и не станет терпеть критику своей демократии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не будем больше терпеть разные резолюции парламентов других стран, которые говорят, что наши выборы не такие, как им нравятся. Мы будем проводить такие выборы, которые нужны нашему народу. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, как она должна быть", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, выборы президента рф, всемирный фестиваль молодежи — 2024, российское общество "знание"