https://ria.ru/20240306/rossiya-1931443585.html

Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков

Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024

Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков

Россия не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T13:10

2024-03-06T13:10

2024-03-06T13:33

россия

дмитрий песков

политика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не будем больше терпеть вмешательство в нашу жизнь, в наши внутренние дела, в нашу политику", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", который проходит на ВФМ-2024.Он отметил, что Россия сказала "хватит" политике некоторых стран, которые диктуют, как надо жить. "Здесь, среди вас, наверняка есть ребята, которые приехали из наших дружественных стран, а есть которые, к сожалению, называем вещи прямыми, своими именами - недружественных. Есть страны, которые считают себя вправе диктовать другим, как жить. Есть страны, которые считают себя вправе обворовывать другие страны, называя это сотрудничеством, но по сути это не является сотрудничеством, это является новым колониализмом, его новым обличием", - сказал Песков на лекции в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.По его мнению, есть страны, которые хотят навязывать другим государствам свой образ жизни, при этом порицая образ жизни других стран и народов, называя его неправильным, противоречащим идеалам демократии. "Нам это не нравится, и мы сказали этому "хватит" уже много лет назад. Мало стран, к сожалению, на Земле, которые могут сказать этому "хватит". Мало стран, которые действительно могут про себя сказать: "мы суверенное государство", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Он уверен, что это не связано с богатством, с мощью или с силой страны. Это связано с историческим кодом этой страны, с духом людей. "Их мало, но это целый ряд государств, целый ряд стран: и маленьких, и больших, и средних, которые тоже хотят жить так, как они хотят, которые хотят уважать других и хотят быть уверенными, что их тоже слышат и уважают", - заключил Песков.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024