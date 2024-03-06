https://ria.ru/20240306/rossiya-1931443585.html
Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков
Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2024
Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков
Россия не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T13:10
2024-03-06T13:10
2024-03-06T13:33
россия
дмитрий песков
политика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не будем больше терпеть вмешательство в нашу жизнь, в наши внутренние дела, в нашу политику", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", который проходит на ВФМ-2024.Он отметил, что Россия сказала "хватит" политике некоторых стран, которые диктуют, как надо жить. "Здесь, среди вас, наверняка есть ребята, которые приехали из наших дружественных стран, а есть которые, к сожалению, называем вещи прямыми, своими именами - недружественных. Есть страны, которые считают себя вправе диктовать другим, как жить. Есть страны, которые считают себя вправе обворовывать другие страны, называя это сотрудничеством, но по сути это не является сотрудничеством, это является новым колониализмом, его новым обличием", - сказал Песков на лекции в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.По его мнению, есть страны, которые хотят навязывать другим государствам свой образ жизни, при этом порицая образ жизни других стран и народов, называя его неправильным, противоречащим идеалам демократии. "Нам это не нравится, и мы сказали этому "хватит" уже много лет назад. Мало стран, к сожалению, на Земле, которые могут сказать этому "хватит". Мало стран, которые действительно могут про себя сказать: "мы суверенное государство", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Он уверен, что это не связано с богатством, с мощью или с силой страны. Это связано с историческим кодом этой страны, с духом людей. "Их мало, но это целый ряд государств, целый ряд стран: и маленьких, и больших, и средних, которые тоже хотят жить так, как они хотят, которые хотят уважать других и хотят быть уверенными, что их тоже слышат и уважают", - заключил Песков.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Песков, Политика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия сказала "хватит" диктату стран, как надо жить, заявил Песков
Песков: Россия не потерпит вмешательства в свою жизнь и внутренние дела
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Россия не будет терпеть вмешательство в свою жизнь, внутренние дела и политику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не будем больше терпеть вмешательство в нашу жизнь, в наши внутренние дела, в нашу политику", - сказал Песков в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", который проходит на ВФМ-2024.
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Он отметил, что Россия сказала "хватит" политике некоторых стран, которые диктуют, как надо жить. "Здесь, среди вас, наверняка есть ребята, которые приехали из наших дружественных стран, а есть которые, к сожалению, называем вещи прямыми, своими именами - недружественных. Есть страны, которые считают себя вправе диктовать другим, как жить. Есть страны, которые считают себя вправе обворовывать другие страны, называя это сотрудничеством, но по сути это не является сотрудничеством, это является новым колониализмом, его новым обличием", - сказал Песков на лекции в рамках просветительского марафона "Знание. Первые" на Всероссийском фестивале молодёжи на федеральной территории Сириус.
По его мнению, есть страны, которые хотят навязывать другим государствам свой образ жизни, при этом порицая образ жизни других стран и народов, называя его неправильным, противоречащим идеалам демократии. "Нам это не нравится, и мы сказали этому "хватит" уже много лет назад. Мало стран, к сожалению, на Земле
, которые могут сказать этому "хватит". Мало стран, которые действительно могут про себя сказать: "мы суверенное государство", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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Он уверен, что это не связано с богатством, с мощью или с силой страны. Это связано с историческим кодом этой страны, с духом людей. "Их мало, но это целый ряд государств, целый ряд стран: и маленьких, и больших, и средних, которые тоже хотят жить так, как они хотят, которые хотят уважать других и хотят быть уверенными, что их тоже слышат и уважают", - заключил Песков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Шествие с флагами, встречи и танцы: Всемирный фестиваль молодежи
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18
Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) проходит в "Сириусе" с 1 по 7 марта.
1 из 18
Молодые люди из разных стран прошли с национальными флагами по площадке фестиваля.
2 из 18
Костюмы некоторых участников шествия включали в себя необычные элементы.
3 из 18
Организаторы ВФМ получили 309 542 заявки на участие из 188 стран.
4 из 18
На фестивале выступил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
5 из 18
Также с участниками встретился олимпийский чемпион Роман Костомаров.
6 из 18
Всего в фестивале участвуют десять тысяч россиян и столько же иностранных гостей.
7 из 18
В программу входят лекции, соревнования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.
8 из 18
Участники фестиваля, приехавшие из Китая.
9 из 18
РИА Новости провело мастер-класс "Режиссура и геймдизайн в журналистских XR-проектах".
10 из 18
На фестивале выступил всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица.
11 из 18
Некоторые участники любят и умеют танцевать.
12 из 18
Среди гостей есть приехавшие из Швеции и Эстонии.
13 из 18
По словам главы Росмолодежи, участники ВФМ жалуются лишь на то, что не могут везде успеть.
14 из 18
Свою делегацию прислала в "Сириус" и непризнанная Приднестровская Молдавская республика.
15 из 18
Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, например ЛНР.
16 из 18
На время фестиваля Олимпийский парк превратился в "Город молодежи мира".
17 из 18
В России не сомневаются, что участники фестиваля получат колоссальный заряд эмоций и вернутся домой с любовью в сердце, заявил президент Владимир Путин.
18 из 18