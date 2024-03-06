https://ria.ru/20240306/rls-1931474648.html

Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы

Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 06.03.2024

Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы

РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:40

2024-03-06T14:40

2024-03-06T16:05

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

безопасность

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей". "Министр обороны РФ отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне проведения СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах наших территорий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", безопасность