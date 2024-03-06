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Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 06.03.2024
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы
РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:40
2024-03-06T14:40
2024-03-06T16:05
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей". "Министр обороны РФ отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне проведения СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах наших территорий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Безопасность
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы
Шойгу: РЛС контрбатарейной борьбы нужны для прикрытия приграничных районов
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей".
"Министр обороны РФ отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне проведения СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах наших территорий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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