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Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 06.03.2024
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14:40 06.03.2024 (обновлено: 16:05 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rls-1931474648.html
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 06.03.2024
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы
РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:40
2024-03-06T16:05
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
безопасность
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу. Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей". "Министр обороны РФ отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне проведения СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах наших территорий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
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россия, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Безопасность
Шойгу рассказал, зачем нужны РЛС контрбатарейной борьбы

Шойгу: РЛС контрбатарейной борьбы нужны для прикрытия приграничных районов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО "ММЗ "Авангард" концерна "Алмаз-Антей". 6 марта 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО ММЗ Авангард концерна Алмаз-Антей. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу инспектирует выполнение гособоронзаказа на предприятии АО "ММЗ "Авангард" концерна "Алмаз-Антей". 6 марта 2024
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. РЛС контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями концерна ВКО "Алмаз-Антей".
"Министр обороны РФ отметил, что радиолокационные системы контрбатарейной борьбы нужны не только в зоне проведения СВО, но и для прикрытия объектов в приграничных районах наших территорий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Безопасность
 
 
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