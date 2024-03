https://ria.ru/20240306/rets-1931507864.html

РЭЦ представляет перспективные умные технологии Made in Russia в Индонезии

Более десяти российских IT-компаний представляют национальный бренд Made in Russia на международной выставке Smart Home&City Indonesia 2024, сообщает Российский

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более десяти российских IT-компаний представляют национальный бренд Made in Russia на международной выставке Smart Home&City Indonesia 2024, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."12 отечественных IT-компаний представляют национальный бренд Made in Russia на международной выставке Smart Home&City Indonesia 2024, которая открылась в Джакарте 6 марта. Экспортеров поддерживает Российский экспортный центр", - говорится в сообщении.Российские разработчики покажут гостям выставки со всего мира инновационные решения в области безопасности данных, видеонаблюдения, умного офиса, дома и города.Так, например, посетители смогут оценить умные системы мониторинга дорожного движения от пермского разработчика, продукты для распознавания лиц и управления биометрическими данными от производителя из Москвы, а также 100% российскую разработку по визуализации строящихся объектов с использованием технологий искусственного интеллекта и смешанной реальности.Российский экспортный центр софинансирует 100% затрат на аренду выставочной площади и до 80% расходов на застройку и сопровождение выставочных стендов и доставку образцов для участников национальной коллективной экспозиции, а также организует для них деловые переговоры с заинтересованными иностранными партнерами. Планируется, что за 3 дня работы выставки компании проведут более 100 целевых встреч.В церемонии открытия экспозиции Made in Russia приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Людмила Воробьева, торговый представитель России в Индонезии Александр Свинин и директор департамента по цифровой экономике Министерства связи и информационных технологий Индонезии, Доктор Ир. И. Ньёман Адхиарна.Узнать подробнее об условиях участия в зарубежных выставках в формате национальной экспозиции Made in Russia, а также подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

