https://ria.ru/20240306/rekonstruktsiya-1931480677.html
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция - РИА Новости, 06.03.2024
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция
В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:01
2024-03-06T15:01
2024-03-06T15:01
липецкая область
липецкая область
елец
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_1fb6def83b2092fa8fa624383f8e2395.jpg
ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра школ. Он отметил, что предстоящая реконструкция полностью изменит состояние зданий. Работы начнутся уже в этом месяце. Замена кровли, окон, дверей и коммуникаций будет сделана в гимназии №1 города Задонска, в школе № 8 в Ельце , в трех липецких школах - № 1, 33, 46, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления. Губернатор уточнил, что в прошлом году капитально отремонтировали два образовательных учреждения общей численностью учеников около трех тысяч. В этом году - шесть. Одну из них – задонскую гимназию – Артамонов посетил накануне. "Посмотрел, какой объем работ предстоит сделать. Здание большое. Тысяча с лишним учеников. 25 марта начнем работы – синхронизировали их с весенними каникулами. Последнюю четверть дети доучатся очно в другой гимназии", – отметил Артамонов. Глава региона добавил, что дополнительно из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей на благоустройство пришкольной территории.
https://ria.ru/20240229/predlozheniya-1930319041.html
липецкая область
елец
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9704b24cf1278d3bd6d6ee3729648964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра школ.
Он отметил, что предстоящая реконструкция полностью изменит состояние зданий. Работы начнутся уже в этом месяце. Замена кровли, окон, дверей и коммуникаций будет сделана в гимназии №1 города Задонска, в школе № 8 в Ельце
, в трех липецких школах - № 1, 33, 46, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления.
В Липецкой области готовят предложения для новых нацпроектов
Губернатор уточнил, что в прошлом году капитально отремонтировали два образовательных учреждения общей численностью учеников около трех тысяч. В этом году - шесть.
Одну из них – задонскую гимназию – Артамонов посетил накануне.
"Посмотрел, какой объем работ предстоит сделать. Здание большое. Тысяча с лишним учеников. 25 марта начнем работы – синхронизировали их с весенними каникулами. Последнюю четверть дети доучатся очно в другой гимназии", – отметил Артамонов.
Глава региона добавил, что дополнительно из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей на благоустройство пришкольной территории.