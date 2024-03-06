Рейтинг@Mail.ru
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
15:01 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/rekonstruktsiya-1931480677.html
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция - РИА Новости, 06.03.2024
Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция
В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T15:01
2024-03-06T15:01
липецкая область
липецкая область
елец
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_1fb6def83b2092fa8fa624383f8e2395.jpg
ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра школ. Он отметил, что предстоящая реконструкция полностью изменит состояние зданий. Работы начнутся уже в этом месяце. Замена кровли, окон, дверей и коммуникаций будет сделана в гимназии №1 города Задонска, в школе № 8 в Ельце , в трех липецких школах - № 1, 33, 46, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления. Губернатор уточнил, что в прошлом году капитально отремонтировали два образовательных учреждения общей численностью учеников около трех тысяч. В этом году - шесть. Одну из них – задонскую гимназию – Артамонов посетил накануне. "Посмотрел, какой объем работ предстоит сделать. Здание большое. Тысяча с лишним учеников. 25 марта начнем работы – синхронизировали их с весенними каникулами. Последнюю четверть дети доучатся очно в другой гимназии", – отметил Артамонов. Глава региона добавил, что дополнительно из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей на благоустройство пришкольной территории.
https://ria.ru/20240229/predlozheniya-1930319041.html
липецкая область
елец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874041819_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9704b24cf1278d3bd6d6ee3729648964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция

© Фото : пресс-службы правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра школ.
Он отметил, что предстоящая реконструкция полностью изменит состояние зданий. Работы начнутся уже в этом месяце. Замена кровли, окон, дверей и коммуникаций будет сделана в гимназии №1 города Задонска, в школе № 8 в Ельце , в трех липецких школах - № 1, 33, 46, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Липецкой области готовят предложения для новых нацпроектов
29 февраля, 17:46
Губернатор уточнил, что в прошлом году капитально отремонтировали два образовательных учреждения общей численностью учеников около трех тысяч. В этом году - шесть.
Одну из них – задонскую гимназию – Артамонов посетил накануне.
"Посмотрел, какой объем работ предстоит сделать. Здание большое. Тысяча с лишним учеников. 25 марта начнем работы – синхронизировали их с весенними каникулами. Последнюю четверть дети доучатся очно в другой гимназии", – отметил Артамонов.
Глава региона добавил, что дополнительно из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей на благоустройство пришкольной территории.
 
Липецкая областьЛипецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала