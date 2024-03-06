https://ria.ru/20240306/rekonstruktsiya-1931480677.html

Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция

Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция - РИА Новости, 06.03.2024

Шести липецким школам в 2024 году предстоит масштабная реконструкция

В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T15:01

2024-03-06T15:01

2024-03-06T15:01

липецкая область

липецкая область

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В 2024 году в Липецкой области запланирован глобальный ремонт шести образовательных учреждений региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам осмотра школ. Он отметил, что предстоящая реконструкция полностью изменит состояние зданий. Работы начнутся уже в этом месяце. Замена кровли, окон, дверей и коммуникаций будет сделана в гимназии №1 города Задонска, в школе № 8 в Ельце , в трех липецких школах - № 1, 33, 46, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления. Губернатор уточнил, что в прошлом году капитально отремонтировали два образовательных учреждения общей численностью учеников около трех тысяч. В этом году - шесть. Одну из них – задонскую гимназию – Артамонов посетил накануне. "Посмотрел, какой объем работ предстоит сделать. Здание большое. Тысяча с лишним учеников. 25 марта начнем работы – синхронизировали их с весенними каникулами. Последнюю четверть дети доучатся очно в другой гимназии", – отметил Артамонов. Глава региона добавил, что дополнительно из областного бюджета выделят 12 миллионов рублей на благоустройство пришкольной территории.

https://ria.ru/20240229/predlozheniya-1930319041.html

липецкая область

елец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, елец, игорь артамонов