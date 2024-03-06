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Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2024
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12:02 06.03.2024 (обновлено: 12:08 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/rasstrel-1931421361.html
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2024
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:02
2024-03-06T12:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мариуполь
донецкая народная республика
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины 24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу", - сообщили в ведомстве. В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Печарский, Георгиу и иные военнослужащие находились на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе. "Выполняя ранее полученные преступные приказы командования, Печарский и Георгиу расстреляли из автоматов семерых граждан. Пятеро из них погибли, двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях… Суд приговорил Печарского и Георгиу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили в Генпрокуратуре. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
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безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе

Двоих украинских военных осудили пожизненно за убийство пяти жителей Мариуполя

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины 24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу", - сообщили в ведомстве.
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В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Печарский, Георгиу и иные военнослужащие находились на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе. "Выполняя ранее полученные преступные приказы командования, Печарский и Георгиу расстреляли из автоматов семерых граждан. Пятеро из них погибли, двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях… Суд приговорил Печарского и Георгиу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили в Генпрокуратуре.
Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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