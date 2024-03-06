https://ria.ru/20240306/rasstrel-1931421361.html
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2024
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:02
2024-03-06T12:02
2024-03-06T12:08
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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины 24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу", - сообщили в ведомстве. В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Печарский, Георгиу и иные военнослужащие находились на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе. "Выполняя ранее полученные преступные приказы командования, Печарский и Георгиу расстреляли из автоматов семерых граждан. Пятеро из них погибли, двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях… Суд приговорил Печарского и Георгиу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили в Генпрокуратуре. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html
https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе
Двоих украинских военных осудили пожизненно за убийство пяти жителей Мариуполя
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины
24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу", - сообщили в ведомстве.
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В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Печарский, Георгиу и иные военнослужащие находились на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе. "Выполняя ранее полученные преступные приказы командования, Печарский и Георгиу расстреляли из автоматов семерых граждан. Пятеро из них погибли, двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях… Суд приговорил Печарского и Георгиу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили в Генпрокуратуре.
Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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