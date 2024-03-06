https://ria.ru/20240306/rasstrel-1931421361.html

Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе

Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе - РИА Новости, 06.03.2024

Двоих солдат ВСУ осудили на пожизненное заключение за расстрел в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:02

2024-03-06T12:02

2024-03-06T12:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

мариуполь

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генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению двоих украинских военных, расстрелявших пятерых жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих вооруженных сил Украины 24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу", - сообщили в ведомстве. В суде было установлено, что с марта по апрель 2022 года Печарский, Георгиу и иные военнослужащие находились на боевой позиции на проспекте Карпова в Мариуполе. "Выполняя ранее полученные преступные приказы командования, Печарский и Георгиу расстреляли из автоматов семерых граждан. Пятеро из них погибли, двоим удалось спастись. Все потерпевшие являлись мирными жителями, не участвовавшими в боевых действиях… Суд приговорил Печарского и Георгиу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима каждого", - сообщили в Генпрокуратуре. Они признаны виновными по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

https://ria.ru/20240212/mariupol-1926862166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, мариуполь, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, украина