https://ria.ru/20240306/rasmussen-1931364631.html

Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца и Макрона

Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца и Макрона - РИА Новости, 06.03.2024

Экс-генсек НАТО раскритиковал Шольца и Макрона

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung канцлера ФРГ Олафа Шольца как слишком... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T08:20

2024-03-06T08:20

2024-03-06T08:20

в мире

украина

эммануэль макрон

андерс фог расмуссен

олаф шольц

нато

россия

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_399e41d23f4ab27bd1ea106861978faf.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен охарактеризовал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung канцлера ФРГ Олафа Шольца как слишком медлительного и нерешительного, а слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину назвал "болтовней". "Мы нуждаемся в главах государств, которые действуют решительно. В военное время нельзя руководить, следуя общественному мнению. Нам нужно гораздо более решительное немецкое правительство. Федеральный канцлер Шольц слишком медлительный, слишком сомневающийся. Он ведет себя не как руководитель", - сказал он. По словам Расмуссена, несмотря на то, что после США именно Германия больше всех финансово вкладывается в Украину, вклад Берлина не оценивают по достоинству. Расмуссен также заявил о том, что не понимает, почему Германия не поставляет ракеты Taurus. По его словам, он еще меньше понимает, почему США не поставляют дальнобойные ракеты ATACMS, однако не стал развивать тему. Экс-генсек также остался недоволен Францией и ее президентом. Слова Макрона о возможном введении войск НАТО на Украину Расмуссен назвал "болтовней". "Это болтовня. Таким образом Макрон пытается приукрасить постыдно низкую помощь Франции", - отметил он. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, эммануэль макрон, андерс фог расмуссен, олаф шольц, нато, россия, германия