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В Красном море сбили ракету хуситов, выпущенную в сторону эсминца ВМС США - РИА Новости, 06.03.2024
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03:16 06.03.2024 (обновлено: 03:24 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/raketa-1931351107.html
В Красном море сбили ракету хуситов, выпущенную в сторону эсминца ВМС США
В Красном море сбили ракету хуситов, выпущенную в сторону эсминца ВМС США - РИА Новости, 06.03.2024
В Красном море сбили ракету хуситов, выпущенную в сторону эсминца ВМС США
Ракету и беспилотники хуситов, выпущенные в сторону эсминца США, сбили в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T03:16
2024-03-06T03:24
в мире
израиль
красное море
сша
хамас
ансар алла
оон
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Ракету и беспилотники хуситов, выпущенные в сторону эсминца США, сбили в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона. "Силы командования сбили одну противокорабельную ракету и три БПЛА, запущенные из районов Йемена, контролируемых хуситами, в сторону военного корабля Carney в Красном море. Пострадавших и повреждения судна нет", - сообщает командование. Позже были сбиты еще три ракеты и три беспилотных надводных корабля, говорится в сообщении. Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240303/sukhogruz-1930793201.html
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в мире, израиль, красное море, сша, хамас, ансар алла, оон, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Израиль, Красное море, США, ХАМАС, Ансар Алла, ООН, Военная операция США и Британии в Йемене
В Красном море сбили ракету хуситов, выпущенную в сторону эсминца ВМС США

Пентагон: в Красном море сбили ракету хуситов, выпущенную в сторону эсминца США

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Ракету и беспилотники хуситов, выпущенные в сторону эсминца США, сбили в Красном море, сообщает центральное командование Пентагона.
"Силы командования сбили одну противокорабельную ракету и три БПЛА, запущенные из районов Йемена, контролируемых хуситами, в сторону военного корабля Carney в Красном море. Пострадавших и повреждения судна нет", - сообщает командование.
Британский сухогруз MV Rubymar, затонувший в Красном море после атаки правящего на севере Йемена движения Ансар Алла в Аденском заливе. 3 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз
3 марта, 06:56
Позже были сбиты еще три ракеты и три беспилотных надводных корабля, говорится в сообщении.
Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
СМИ: Израиль не направил делегацию на переговоры о перемирии в Газе
4 марта, 03:47
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 71 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой
Вчера, 16:38
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
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В миреИзраильКрасное мореСШАХАМАСАнсар АллаООНВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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