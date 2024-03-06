https://ria.ru/20240306/rabotino-1931592171.html
Балицкий рассказал об улучшении позиций ВС России в районе Работино
Балицкий рассказал об улучшении позиций ВС России в районе Работино - РИА Новости, 06.03.2024
Балицкий рассказал об улучшении позиций ВС России в районе Работино
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино на Херсонском направлении, власти занимаются... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:51
2024-03-06T21:51
2024-03-06T21:51
специальная военная операция на украине
россия
работино
евгений балицкий
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино на Херсонском направлении, власти занимаются обеспечением коммунальных функций освобожденных территорий. "Сейчас наши подрезают фланги. На самом деле, пока что в Работино нельзя называть, что оно взято. Мы улучшили свои позиции, это все, что я могу сказать, все остальное должны комментировать военные", - сказал Балицкий агентству в кулуарах закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что никаких сроков взятия пункта не ставит, о них знают только военные. "Наша территория медленно, но увеличивается. Нам, как администрации, необходимо, сегодня в общем-то мы этим занимаемся, обеспечение коммунальных функций, которые необходимы на территориях, которые мы освобождаем. Ну а пока там говорить не о чем, потому что в Работино практически одни остовы", - сказал Балицкий. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, работино, евгений балицкий, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Безопасность
Балицкий рассказал об улучшении позиций ВС России в районе Работино
Балицкий: ВС России улучшили позиции в районе Работино на Херсонском направлении
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что Россия улучшила свои позиции в районе Работино на Херсонском направлении, власти занимаются обеспечением коммунальных функций освобожденных территорий.
"Сейчас наши подрезают фланги. На самом деле, пока что в Работино нельзя называть, что оно взято. Мы улучшили свои позиции, это все, что я могу сказать, все остальное должны комментировать военные", - сказал Балицкий агентству в кулуарах закрытия Всемирного фестиваля молодежи.
Он отметил, что никаких сроков взятия пункта не ставит, о них знают только военные.
"Наша территория медленно, но увеличивается. Нам, как администрации, необходимо, сегодня в общем-то мы этим занимаемся, обеспечение коммунальных функций, которые необходимы на территориях, которые мы освобождаем. Ну а пока там говорить не о чем, потому что в Работино практически одни остовы", - сказал Балицкий.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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