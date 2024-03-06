https://ria.ru/20240306/pvo-1931424687.html
Над Курском сработала ПВО
Над Курском сработала ПВО - РИА Новости, 06.03.2024
Над Курском сработала ПВО
Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegram-канале о работе системы ПВО над Курском и областью и попросил сохранять спокойствие. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:15
2024-03-06T12:15
2024-03-06T12:22
специальная военная операция на украине
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происшествия
курская область
роман старовойт
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил в Telegram-канале о работе системы ПВО над Курском и областью и попросил сохранять спокойствие."В небе над Курском и Курской областью работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!" — сообщил Старовойт.Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что противник нанёс два удара по складу ГСМ Михайловского ГОКа. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом. Кроме того, было объявлено предупреждение о ракетной опасности в Железногорске, оно сохраняется до сих пор, и в Суджанском районе, которое отменили спустя 14 минут.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курск, происшествия, курская область, роман старовойт, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курск, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Суджанский район
Над Курском сработала ПВО
Старовойт: над Курской областью и Курском сработали системы ПВО