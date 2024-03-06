https://ria.ru/20240306/putin-1931592485.html

Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США

Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США - РИА Новости, 06.03.2024

Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США

Президент России Владимир Путин заявил, что поведение кандидатов в президенты США - это особенность американской политической культуры. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T21:55

2024-03-06T21:55

2024-03-06T21:55

сша

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поведение кандидатов в президенты США - это особенность американской политической культуры. "Я сейчас не хочу вмешиваться во внутриполитический процесс, не хочу давать характеристику тому, как ведут себя кандидаты в президенты (США - ред.) - это особенность внутренней политической культуры США, ничего больше", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

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сша

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сша, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире