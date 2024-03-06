Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931592485.html
Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США
Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США - РИА Новости, 06.03.2024
Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США
Президент России Владимир Путин заявил, что поведение кандидатов в президенты США - это особенность американской политической культуры. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T21:55
2024-03-06T21:55
сша
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931583229_0:24:2994:1708_1920x0_80_0_0_87453ce404a84c7413cde9c82bc318af.jpg
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поведение кандидатов в президенты США - это особенность американской политической культуры. "Я сейчас не хочу вмешиваться во внутриполитический процесс, не хочу давать характеристику тому, как ведут себя кандидаты в президенты (США - ред.) - это особенность внутренней политической культуры США, ничего больше", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html
https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931583229_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3ed7118bf98eb58c8720cd928aa52fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире
США, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024, В мире
Путин высказался о поведении кандидатов в президенты на выборах в США

Путин назвал поведение кандидатов в президенты США особенностью политкультуры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поведение кандидатов в президенты США - это особенность американской политической культуры.
"Я сейчас не хочу вмешиваться во внутриполитический процесс, не хочу давать характеристику тому, как ведут себя кандидаты в президенты (США - ред.) - это особенность внутренней политической культуры США, ничего больше", - сказал Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Трамп в одном шаге — от победы или убийства
5 марта, 08:00
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
Вчера, 16:19
 
СШАРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала