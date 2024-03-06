https://ria.ru/20240306/putin-1931549053.html
Путин проводит совещание по развитию юга. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по развитию юга. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.03.2024
Путин проводит совещание по развитию юга. Прямая трансляция
Президент Росси Владимир Путин проводит совещание по развитию юга. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:12
2024-03-06T18:12
2024-03-06T18:55
владимир путин
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Президент Росси Владимир Путин проводит совещание по развитию юга.
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4.7
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию юга. Прямая трансляция
Президент Росси Владимир Путин проводит совещание по развитию юга.
2024-03-06T18:12
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PT39M50S
Путин проводит совещание по развитию юга. Прямая трансляция
Путин проводит совещание по развитию юга
Президент Росси Владимир Путин проводит совещание по развитию юга.