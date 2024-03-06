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Встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.03.2024
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16:57 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931518046.html
Встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси. Прямая трансляция - РИА Новости, 06.03.2024
Встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:57
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россия
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
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Президент России Владимир Путин встречается с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Путин на встрече с главой МАГАТЭ Гросси
Путин на встрече с главой МАГАТЭ Гросси
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россия, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, видео
Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ
Встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин встречается с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
2024-03-06T16:57
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Встреча Путина с главой МАГАТЭ Гросси. Прямая трансляция

Путин встречается с главой МАГАТЭ Гросси

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Президент России Владимир Путин встречается с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
 
РоссияРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭ
 
 
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