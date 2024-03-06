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На Камчатке прошла проверка систем оповещения

На Камчатке прошла проверка систем оповещения - РИА Новости, 06.03.2024

На Камчатке прошла проверка систем оповещения

Проверка систем оповещения прошла на Камчатке - звучали сирены, были прерваны радиопередачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T02:09

2024-03-06T02:09

2024-03-06T02:09

камчатка

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камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 мар – РИА Новости. Проверка систем оповещения прошла на Камчатке - звучали сирены, были прерваны радиопередачи, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю. "Запуск сирен и громкоговорителей произошел 6 марта в 10.40 по местному времени. Звучали сирены во всех районах Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов. Для оперативного сообщения были прерваны эфиры общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что современная система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Так, на Камчатке, помимо прочего, это могут быть цунами, землетрясения и извержения вулканов. Граждане, услышав звук сирены, должны сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

https://ria.ru/20240301/grazhdanskaya_oborona-1929937262.html

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камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество