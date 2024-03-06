https://ria.ru/20240306/proizvodstvo-1931335264.html

Ефимов: производство машин и оборудования в Москве выросло более чем на 25%

Ефимов: производство машин и оборудования в Москве выросло более чем на 25% - РИА Новости, 06.03.2024

Ефимов: производство машин и оборудования в Москве выросло более чем на 25%

Более чем на четверть вырос за 2023 год в столице выпуск различных машин и оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:05

2024-03-06T10:05

2024-03-06T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Более чем на четверть вырос за 2023 год в столице выпуск различных машин и оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Московские фабрики и заводы выпускают гидравлические и пневматические двигатели, воздушные и вакуумные насосы, арматуру для трубопроводов, печи, станки, лифты и многое другое. Все эти изделия применяют на предприятиях обрабатывающей промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах. За 2023 год в городе произвели машин и оборудования на 25,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года", – привели в пресс-службе городского комплекса экономполитики слова Ефимова.Как ранее отметили в московской мэрии, рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год составил без учета нефтеперерабатывающей отрасли рекордные 22,3%.Компании, производящие лифтовое оборудование, - в числе лидеров роста, в прошлом году они собрали почти 13 тысяч подъемников. По данным министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, это почти на 30% превышает показатели предыдущего года.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240305/efimov-1931106031.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы)