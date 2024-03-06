https://ria.ru/20240306/proizvodstvo-1931330439.html
Столичная компания увеличила производство заливочных машин почти на 40%
Столичная компания увеличила производство заливочных машин почти на 40% - РИА Новости, 06.03.2024
Столичная компания увеличила производство заливочных машин почти на 40%
Выпуск заливочных машин высокого давления для переработки пенополиуретана в Москве вырос в 2023 году на 36%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T07:09
2024-03-06T07:09
2024-03-06T07:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931330165_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_087463696e4d6084f73b3c42d8ca6341.png
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выпуск заливочных машин высокого давления для переработки пенополиуретана в Москве вырос в 2023 году на 36%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Компания "Полимер-Комплекс" выпускает заливочные машины с 1989 года. Они применяются для смешивания компонентов пенополиуретана, в том числе, для производства труб, холодильников, автокресел и другой продукции. В 2023 году власти Москвы предоставили компании участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На предприятии, первая очередь которого должна быть построена на участке в этом году, создадут 90 рабочих мест."Столичные промышленники стабильно наращивают объемы производства. В этом им помогает поддержка от города. Правительство Москвы предлагает более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, также в столице разработан ряд антикризисных мер. Только в 2023 году свыше 800 промышленных предприятий получили помощь, благодаря которой смогли успешно реализовать свою продукцию не только на отечественном, но и на зарубежном рынке, расширить производственные линии и многое другое. Так, по итогам 2023 года столичный производитель выпустил около 50 единиц заливочных машин, нарастив объемы производства на 36% в сравнении с 2022 годом", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Как отмечается в сообщении, помимо России, компания поставляет свою продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока, Африки.По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет страны.Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
https://ria.ru/20240305/patenty-1931109206.html
https://ria.ru/20240304/oborudovanie-1930892994.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931330165_74:0:1206:849_1920x0_80_0_0_06a90f990425b5f89550e13f508f69fd.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выпуск заливочных машин высокого давления для переработки пенополиуретана в Москве вырос в 2023 году на 36%, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Компания "Полимер-Комплекс" выпускает заливочные машины с 1989 года. Они применяются для смешивания компонентов пенополиуретана, в том числе, для производства труб, холодильников, автокресел и другой продукции. В 2023 году власти Москвы предоставили компании участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На предприятии, первая очередь которого должна быть построена на участке в этом году, создадут 90 рабочих мест.
Завод "Микрон" из ОЭЗ "Технополис Москва" в 2023 году получил 16 патентов
"Столичные промышленники стабильно наращивают объемы производства. В этом им помогает поддержка от города. Правительство Москвы предлагает более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, также в столице разработан ряд антикризисных мер. Только в 2023 году свыше 800 промышленных предприятий получили помощь, благодаря которой смогли успешно реализовать свою продукцию не только на отечественном, но и на зарубежном рынке, расширить производственные линии и многое другое. Так, по итогам 2023 года столичный производитель выпустил около 50 единиц заливочных машин, нарастив объемы производства на 36% в сравнении с 2022 годом", – привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
Как отмечается в сообщении, помимо России
, компания поставляет свою продукцию в страны СНГ
, Ближнего Востока
, Африки
.
По поручению мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестпривлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. Благодаря развитию столичных предприятий и их модернизации сохраняется технологический суверенитет страны.
Москва – город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Производимое в Москве лазерное оборудование включили в реестр Минпромторга