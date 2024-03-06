https://ria.ru/20240306/priz-1931343233.html

Вован и Лексус вручили приз в спецноминации сериалу "Про людей и про войну"

Вован и Лексус вручили приз в спецноминации сериалу "Про людей и про войну" - РИА Новости, 06.03.2024

Вован и Лексус вручили приз в спецноминации сериалу "Про людей и про войну"

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вручили приз в специальной номинации "Мир должен знать" сериалу "Про людей и про войну" на III... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T00:14

2024-03-06T00:14

2024-03-06T00:14

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

институт развития интернета

мария захарова

владимир кузнецов (вован)

москва

россия

алексей столяров (лексус)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СОЧИ, 5 мар - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) вручили приз в специальной номинации "Мир должен знать" сериалу "Про людей и про войну" на III Национальной премии интернет-контента. Церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента прошла во вторник в концертном комплексе "Роза Холл". "Помнится, в прошлом году мы получали приз в этой номинации, что вдвойне приятно подарить кому-то эту награду сейчас. И хотелось бы добавить - те, кто не хочет нормально общаться с Марией Захаровой, тем придется общаться с нами", - отметили Вован и Лексус. Премию получили генеральный директор проекта Дмитрий Пасичнюк и продюсер проекта Анна Чижова. Сериал "Про людей и про войну" - это сборник коротких историй, основанных на рассказах людей, переживших суровые испытания Великой отечественной войны. "Сегодня у нас юбилейная, 60-я награда. Очень интересно, что наш веб-сериал, который мы делаем с ИРИ уже три года, спасибо ИРИ, мы большой дружной командой с Институтом развития интернета выпустили уже три сезона и в этом году сделаем еще четвертый сезон. Самое интересное, что наш сериал очень патриотичный и исторический", - сказала продюсер проекта Чижова. Церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента в 2024 году проходит в два этапа. Первая часть прошла в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Второй блок победителей отметят 30 мая на торжественной церемонии в Москве. Награда была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. В 2023 году премия состоялась во второй раз и прошла в двух частях. Победителей выбрали в 36 номинациях. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/cheburashka-1930849352.html

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москва

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), институт развития интернета, мария захарова, владимир кузнецов (вован), москва, россия, алексей столяров (лексус), всемирный фестиваль молодежи — 2024