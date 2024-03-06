Рейтинг@Mail.ru
Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два" - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html
Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"
Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два" - РИА Новости, 06.03.2024
Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"
У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", заявил в среду посол России... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:54
2024-03-06T19:54
в мире
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886334915_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_ecb735aa2be4221dadcd8620707746c4.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", заявил в среду посол России в Молдавии Олег Васнецов на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским. "На следующей неделе предстоит приезд спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, но и ожидается приезд сюда действующего председателя ОБСЕ, главы внешнеполитического ведомства Мальты Яна Борга. Это, в принципе, хороший знак к тому, что переговорный процесс заморожен, но есть желание действующего руководства ОБСЕ его реанимировать, с моей точки зрения", - сказал Васнецов, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Посол России в Молдавии также отметил, что место и роль переговорного формата "5+2" абсолютно очевидна. По его словам, позиция Российской Федерации по этому вопросу хорошо известна. "Как мы знаем, в конце апреля состоится постсовет ОБСЕ, на котором выступит глава миссии ОБСЕ в Молдавии с очередным докладом. Рассчитываем, что миссия ОБСЕ целью, которой является как раз приднестровское урегулирование, сможет все-таки внести свой вклад и подать более громкий голос для того, чтобы процесс возобновился", - отметил Васнецов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240302/sandu-1930662283.html
молдавия
россия
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-03-06T19:54
true
PT2M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886334915_422:0:3153:2048_1920x0_80_0_0_ed48ce6f44cda76fd57958e32adc2f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, обсе
В мире, Молдавия, Россия, Приднестровская Молдавская Республика, ОБСЕ
Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"

Посол Васнецов: ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два" по Приднестровью

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Кишиневе Олег Васнецов
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", заявил в среду посол России в Молдавии Олег Васнецов на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским.
"На следующей неделе предстоит приезд спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, но и ожидается приезд сюда действующего председателя ОБСЕ, главы внешнеполитического ведомства Мальты Яна Борга. Это, в принципе, хороший знак к тому, что переговорный процесс заморожен, но есть желание действующего руководства ОБСЕ его реанимировать, с моей точки зрения", - сказал Васнецов, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Посол России в Молдавии также отметил, что место и роль переговорного формата "5+2" абсолютно очевидна. По его словам, позиция Российской Федерации по этому вопросу хорошо известна.
"Как мы знаем, в конце апреля состоится постсовет ОБСЕ, на котором выступит глава миссии ОБСЕ в Молдавии с очередным докладом. Рассчитываем, что миссия ОБСЕ целью, которой является как раз приднестровское урегулирование, сможет все-таки внести свой вклад и подать более громкий голос для того, чтобы процесс возобновился", - отметил Васнецов.
Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Санду заявила о шансе на воссоединение двух берегов Днестра
2 марта, 11:13
 
В миреМолдавияРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала