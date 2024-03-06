https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931574110.html

Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"

Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два" - РИА Новости, 06.03.2024

Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"

У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", заявил в среду посол России... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:54

2024-03-06T19:54

2024-03-06T19:54

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ТИРАСПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", заявил в среду посол России в Молдавии Олег Васнецов на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским. "На следующей неделе предстоит приезд спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, но и ожидается приезд сюда действующего председателя ОБСЕ, главы внешнеполитического ведомства Мальты Яна Борга. Это, в принципе, хороший знак к тому, что переговорный процесс заморожен, но есть желание действующего руководства ОБСЕ его реанимировать, с моей точки зрения", - сказал Васнецов, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Посол России в Молдавии также отметил, что место и роль переговорного формата "5+2" абсолютно очевидна. По его словам, позиция Российской Федерации по этому вопросу хорошо известна. "Как мы знаем, в конце апреля состоится постсовет ОБСЕ, на котором выступит глава миссии ОБСЕ в Молдавии с очередным докладом. Рассчитываем, что миссия ОБСЕ целью, которой является как раз приднестровское урегулирование, сможет все-таки внести свой вклад и подать более громкий голос для того, чтобы процесс возобновился", - отметил Васнецов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240302/sandu-1930662283.html

молдавия

россия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-06T19:54 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, приднестровская молдавская республика, обсе