Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два"
Посол Васнецов: ОБСЕ хочет вернуться к диалогу "пять плюс два" по Приднестровью
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Посол России в Кишиневе Олег Васнецов. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате "5+2", заявил в среду посол России в Молдавии Олег Васнецов на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским.
"На следующей неделе предстоит приезд спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, но и ожидается приезд сюда действующего председателя ОБСЕ, главы внешнеполитического ведомства Мальты Яна Борга. Это, в принципе, хороший знак к тому, что переговорный процесс заморожен, но есть желание действующего руководства ОБСЕ его реанимировать, с моей точки зрения", - сказал Васнецов, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР.
Посол России в Молдавии также отметил, что место и роль переговорного формата "5+2" абсолютно очевидна. По его словам, позиция Российской Федерации по этому вопросу хорошо известна.
"Как мы знаем, в конце апреля состоится постсовет ОБСЕ, на котором выступит глава миссии ОБСЕ в Молдавии с очередным докладом. Рассчитываем, что миссия ОБСЕ целью, которой является как раз приднестровское урегулирование, сможет все-таки внести свой вклад и подать более громкий голос для того, чтобы процесс возобновился", - отметил Васнецов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Ранее Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.