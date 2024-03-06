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Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024 - РИА Новости, 06.03.2024
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18:54 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/premiya-1931562296.html
Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024
Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024 - РИА Новости, 06.03.2024
Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024
Подведены итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Церемония награждения лауреатов главной РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:54
2024-03-06T18:54
сочи
россия
российское общество "знание"
институт развития интернета
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Подведены итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Церемония награждения лауреатов главной контент-премии России состоялась 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи."Символично, что в этом году Премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды - открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причем часто не только в России", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Гореславский добавил, что за последний год в российском интернете подобных производителей стало очень много, а также выросло количество и качество проектов, поэтому экспертам и жюри было непросто выбрать лучших.Награды победителям Премии вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях, включая четыре основных, три тематических и семь специальных.Среди основных номинаций лучшим проектом в вертикальном формате стал веб-сериал "Ваня, спасай!", сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Лучшим анимационным проектом стал сериал про изобретательных подростков "Супергерои.ру". Победителем в категории "Музыкальный клип" стала работа "Дима Дома" о Донбассе. Лучшим вирусным контентом назван финал сериала "Реальные пацаны".В тематических номинациях отмечены проекты без ограничений по формату и типу контента. Документальный проект о волонтёрах #невсёравно победил в номинации "Делая мир лучше". Мультимедийный образовательный "Проект 1812" (часть 2), о событиях войны 1812 года и экономическом, социальном и культурном устройстве России начала 19 века, стал лучшим в категории "Сохраняя историческую память". Победу в номинации "Искусство просвещать" одержал проект "Образцовое чтение".В рамках Национальной премии интернет-контента специальные номинации ежегодно отражают актуальную мировую повестку. Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, - "Вызов" - стал победителем в спецноминации "Мы из будущего", совместной с Российским обществом "Знание". В спецноминации "Наука в фокусе" совместно с "Движение Первых" лучшим названо научно-развлекательное шоу "Наука для всех".В совместной с Всемирным фестивалем молодежи спецноминации "Конструируя новую реальность" – отмечена игра Atomic Heart.Имена еще 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента.
https://radiosputnik.ru/20240305/festival-1931335113.html
https://radiosputnik.ru/20240306/festival-1931480838.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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60
353
60
сочи, россия, российское общество "знание", институт развития интернета, культура, кино и сериалы
Сочи, Россия, Российское общество "Знание", Институт развития интернета, Культура, Кино и сериалы

Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024

© Фото : ИРИОбъявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024
Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© Фото : ИРИ
Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Подведены итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Церемония награждения лауреатов главной контент-премии России состоялась 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" в Сочи.
"Символично, что в этом году Премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды - открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причем часто не только в России", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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5 марта, 22:19
Гореславский добавил, что за последний год в российском интернете подобных производителей стало очень много, а также выросло количество и качество проектов, поэтому экспертам и жюри было непросто выбрать лучших.
Награды победителям Премии вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях, включая четыре основных, три тематических и семь специальных.
Среди основных номинаций лучшим проектом в вертикальном формате стал веб-сериал "Ваня, спасай!", сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Лучшим анимационным проектом стал сериал про изобретательных подростков "Супергерои.ру". Победителем в категории "Музыкальный клип" стала работа "Дима Дома" о Донбассе. Лучшим вирусным контентом назван финал сериала "Реальные пацаны".
В тематических номинациях отмечены проекты без ограничений по формату и типу контента. Документальный проект о волонтёрах #невсёравно победил в номинации "Делая мир лучше". Мультимедийный образовательный "Проект 1812" (часть 2), о событиях войны 1812 года и экономическом, социальном и культурном устройстве России начала 19 века, стал лучшим в категории "Сохраняя историческую память". Победу в номинации "Искусство просвещать" одержал проект "Образцовое чтение".
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Вчера, 15:09
В рамках Национальной премии интернет-контента специальные номинации ежегодно отражают актуальную мировую повестку. Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, - "Вызов" - стал победителем в спецноминации "Мы из будущего", совместной с Российским обществом "Знание". В спецноминации "Наука в фокусе" совместно с "Движение Первых" лучшим названо научно-развлекательное шоу "Наука для всех".
В совместной с Всемирным фестивалем молодежи спецноминации "Конструируя новую реальность" – отмечена игра Atomic Heart.
Имена еще 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.
Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента.
 
СочиРоссияРоссийское общество "Знание"Институт развития интернетаКультураКино и сериалы
 
 
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