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Трамп выигрывает праймериз в Юте, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
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12:19 06.03.2024 (обновлено: 12:26 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/praymeriz-1931425478.html
Трамп выигрывает праймериз в Юте, пишут СМИ
Трамп выигрывает праймериз в Юте, пишут СМИ - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп выигрывает праймериз в Юте, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Юта, опередив своего соперника экс-постпреда США при ООН Никки... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T12:19
2024-03-06T12:26
в мире
юта
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Юта, опередив своего соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в 14-м штате из 15 в рамках "супервторника", прогнозирует телеканал NBC News по результатам обработки 65% голосов. Согласно прогнозам телеканала, в рамках праймериз в Юте Трампу удается заручиться поддержкой 40 делегатов. Всего, как сообщается на сайте NBC News, по результатам начавшихся в январе и состоявшихся на данный момент предварительных выборов, Трамп заручился поддержкой 1057 из 1215 делегатов. На счету у Хейли, по данным телеканала, 92 делегата. В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах. Супервторник, как принято называть этот день в американском обществе, имеет особо важное значение, прежде всего, для Республиканской партии. Если у демократов абсолютным фаворитом является действующий президент страны Джо Байден, то у республиканцев в партийной гонке остаются два кандидата - бывший американский лидер Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
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в мире, юта, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024
В мире, Юта, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024
Трамп выигрывает праймериз в Юте, пишут СМИ

Телеканал NBC News прогнозирует победу Трампа на праймериз в штате Юта

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Юта, опередив своего соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в 14-м штате из 15 в рамках "супервторника", прогнозирует телеканал NBC News по результатам обработки 65% голосов.
Согласно прогнозам телеканала, в рамках праймериз в Юте Трампу удается заручиться поддержкой 40 делегатов.
Всего, как сообщается на сайте NBC News, по результатам начавшихся в январе и состоявшихся на данный момент предварительных выборов, Трамп заручился поддержкой 1057 из 1215 делегатов. На счету у Хейли, по данным телеканала, 92 делегата.
В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Супервторник, как принято называть этот день в американском обществе, имеет особо важное значение, прежде всего, для Республиканской партии. Если у демократов абсолютным фаворитом является действующий президент страны Джо Байден, то у республиканцев в партийной гонке остаются два кандидата - бывший американский лидер Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
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В миреЮтаДональд ТрампСШАВыборы президента США — 2024
 
 
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