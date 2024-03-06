Трамп выигрывает праймериз в Юте, пишут СМИ
Телеканал NBC News прогнозирует победу Трампа на праймериз в штате Юта
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на предварительных выборах республиканцев в штате Юта, опередив своего соперника экс-постпреда США при ООН Никки Хейли в 14-м штате из 15 в рамках "супервторника", прогнозирует телеканал NBC News по результатам обработки 65% голосов.
Согласно прогнозам телеканала, в рамках праймериз в Юте Трампу удается заручиться поддержкой 40 делегатов.
Всего, как сообщается на сайте NBC News, по результатам начавшихся в январе и состоявшихся на данный момент предварительных выборов, Трамп заручился поддержкой 1057 из 1215 делегатов. На счету у Хейли, по данным телеканала, 92 делегата.
В общей сложности Трампу необходимо обеспечить себе поддержку 1215 делегатов, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах.
Супервторник, как принято называть этот день в американском обществе, имеет особо важное значение, прежде всего, для Республиканской партии. Если у демократов абсолютным фаворитом является действующий президент страны Джо Байден, то у республиканцев в партийной гонке остаются два кандидата - бывший американский лидер Дональд Трамп и экс-постпред США при ООН Никки Хейли.