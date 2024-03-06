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Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз республиканцев
Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз республиканцев - РИА Новости, 06.03.2024
Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп в супервторник побеждает на предварительных выборах республиканцев в 14 из 15 штатов, передает телеканал NBC News. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:19
2024-03-06T10:19
2024-03-06T12:46
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в супервторник побеждает на предварительных выборах республиканцев в 14 из 15 штатов, передает телеканал NBC News.По последним данным, Трамп смог заручиться поддержкой 23 делегатов на Аляске и 40 — в Юте, а всего обеспечил себе 1057 голосов. У его соперницы, бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, на счету 92 голоса.Чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента, нужно получить поддержку 1215 делегатов. Супервторником в американском обществе принято называть день, когда сразу в нескольких штатах (на этот раз их 16 плюс одна заморская территория — Западное Самоа) проводятся праймериз — первичные голосования за кандидатов в президенты от обеих партий. Каждое такое голосование определяет, за кого будут отдавать голоса делегаты от каждого штата на съезде Республиканской партии в июле и Демократической — в августе. В результате обе партии определятся с номинантами на выборах президента, назначенных на 5 ноября.
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аляска, выборы президента сша — 2024, сша, в мире, дональд трамп
Аляска, Выборы президента США — 2024, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп с большим отрывом лидирует на праймериз республиканцев
Телеканал NBC News прогнозирует победу Трампа на праймериз в штате Аляска
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп в супервторник побеждает на предварительных выборах республиканцев в 14 из 15 штатов, передает телеканал NBC News
.
По последним данным, Трамп смог заручиться поддержкой 23 делегатов на Аляске и 40 — в Юте, а всего обеспечил себе 1057 голосов. У его соперницы, бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, на счету 92 голоса.
Чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента, нужно получить поддержку 1215 делегатов.
Супервторником в американском обществе принято называть день, когда сразу в нескольких штатах (на этот раз их 16 плюс одна заморская территория — Западное Самоа) проводятся праймериз — первичные голосования за кандидатов в президенты от обеих партий. Каждое такое голосование определяет, за кого будут отдавать голоса делегаты от каждого штата на съезде Республиканской партии в июле и Демократической — в августе. В результате обе партии определятся с номинантами на выборах президента, назначенных на 5 ноября.
Трамп в одном шаге — от победы или убийства