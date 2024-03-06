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Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары - РИА Новости, 06.03.2024
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01:38 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/pozhary-1931346855.html
Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары
Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары - РИА Новости, 06.03.2024
Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары
Осадки ожидаются 8 марта в Хасанском округе Приморья, где несколько дней бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T01:38
2024-03-06T01:38
происшествия
россия
владивосток
артем
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Осадки ожидаются 8 марта в Хасанском округе Приморья, где несколько дней бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек, тогда площадь пожаров в районе составляла 4,9 тысячи гектаров. На раннее утро вторника она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось потушить пал на 4 тысячах гектаров. Накануне в Хасанском округе Приморья, где с выходных полыхают крупные природные пожары, ввели режим повышенной готовности. Глава муниципалитета постановил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба. "В Хасанском округе, где бушуют природные пожары, ожидается 8 марта снег. Прогнозируется 2 миллиметра осадков. Ориентировочно, снежный покров составит 2-3 сантиметра. Средняя температура будет около 0 градусов", - сообщила Коридзе. Ранее региональный главк МЧС РФ информировал, что действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров ликвидирован. В краевом министерстве ГО и ЧС сообщали РИА Новости, что возле поселка Новонежино природный пожар потушен, в районе села Ромашка пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, тушение продолжается. По информации регионального главка МЧС, при тушении пожара в районе Ромашки задействована группировка сил в составе 200 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 3 единицы техники. Власти Приморья, как сообщалось ранее, ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, включая крупные города региона - Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.
https://ria.ru/20240303/pozhary-1930797696.html
россия
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происшествия, россия, владивосток, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, Владивосток, Артем, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары

Синоптики ожидают осадки в Хасанском округе Приморья, где бушуют пожары

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Осадки ожидаются 8 марта в Хасанском округе Приморья, где несколько дней бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.
В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек, тогда площадь пожаров в районе составляла 4,9 тысячи гектаров. На раннее утро вторника она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось потушить пал на 4 тысячах гектаров.
Накануне в Хасанском округе Приморья, где с выходных полыхают крупные природные пожары, ввели режим повышенной готовности. Глава муниципалитета постановил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.
"В Хасанском округе, где бушуют природные пожары, ожидается 8 марта снег. Прогнозируется 2 миллиметра осадков. Ориентировочно, снежный покров составит 2-3 сантиметра. Средняя температура будет около 0 градусов", - сообщила Коридзе.
Ранее региональный главк МЧС РФ информировал, что действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров ликвидирован. В краевом министерстве ГО и ЧС сообщали РИА Новости, что возле поселка Новонежино природный пожар потушен, в районе села Ромашка пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, тушение продолжается. По информации регионального главка МЧС, при тушении пожара в районе Ромашки задействована группировка сил в составе 200 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 3 единицы техники.
Власти Приморья, как сообщалось ранее, ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, включая крупные города региона - Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.
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ПроисшествияРоссияВладивостокАртемМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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