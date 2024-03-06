https://ria.ru/20240306/pozhary-1931346855.html

Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары

Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары - РИА Новости, 06.03.2024

Синоптики ожидают осадки в округе Приморья, где бушуют природные пожары

Осадки ожидаются 8 марта в Хасанском округе Приморья, где несколько дней бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T01:38

2024-03-06T01:38

2024-03-06T01:38

происшествия

россия

владивосток

артем

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870370181_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_a1d81f0e1ebcf03a0dfb8aa20fa275cf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар - РИА Новости. Осадки ожидаются 8 марта в Хасанском округе Приморья, где несколько дней бушуют природные пожары, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе. В минувшие выходные крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге Приморья. На утро понедельника группировку спасателей в районе увеличили до 300 человек, тогда площадь пожаров в районе составляла 4,9 тысячи гектаров. На раннее утро вторника она выросла до 7,4 тысячи гектаров, днем удалось потушить пал на 4 тысячах гектаров. Накануне в Хасанском округе Приморья, где с выходных полыхают крупные природные пожары, ввели режим повышенной готовности. Глава муниципалитета постановил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба. "В Хасанском округе, где бушуют природные пожары, ожидается 8 марта снег. Прогнозируется 2 миллиметра осадков. Ориентировочно, снежный покров составит 2-3 сантиметра. Средняя температура будет около 0 градусов", - сообщила Коридзе. Ранее региональный главк МЧС РФ информировал, что действующий очаг в районе поселка Хасан на площади 3 тысячи гектаров ликвидирован. В краевом министерстве ГО и ЧС сообщали РИА Новости, что возле поселка Новонежино природный пожар потушен, в районе села Ромашка пал сухой травы локализован на площади около 1 тысячи гектаров, тушение продолжается. По информации регионального главка МЧС, при тушении пожара в районе Ромашки задействована группировка сил в составе 200 человек и 37 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 3 единицы техники. Власти Приморья, как сообщалось ранее, ввели особый противопожарный режим в южных районах края, ограничения распространяются на 19 муниципалитетов, включая крупные города региона - Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку и другие.

https://ria.ru/20240303/pozhary-1930797696.html

россия

владивосток

артем

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, владивосток, артем, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край