Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931554846.html
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов - РИА Новости, 06.03.2024
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:29
2024-03-06T18:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924228703_0:350:2550:1784_1920x0_80_0_0_3c05c5f1c9f042c7096d33b487d18199.jpg
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на улице Петровского", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924228703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef834365721042b8ad4cfa7ef8a7dc67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Кулемзин: после обстрела Донецка разгорелся пожар на полигоне ТБО

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные в Донецке
Пожарные в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин Telegram-канале.
"В результате обстрела Петровского района произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на улице Петровского", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала