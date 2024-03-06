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При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов - РИА Новости, 06.03.2024
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:29
2024-03-06T18:29
2024-03-06T18:29
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов произошло в среду в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов на улице Петровского", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о девяти обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк)
При обстреле Донецка разгорелся пожар на полигоне твердых бытовых отходов
Кулемзин: после обстрела Донецка разгорелся пожар на полигоне ТБО