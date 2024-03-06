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В Курской области потушили пожар на складе ГСМ
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ - РИА Новости, 06.03.2024
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ
Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:46
2024-03-06T16:46
2024-03-06T17:00
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что противник нанёс удар по складу ГСМ Михайловского ГОКа. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом. После, во время тушения, противник нанёс повторный удар по складу ГОКа с помощью ещё одного БПЛА. И на этот раз обошлось без пострадавших."Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД. Благодарю все оперативные службы за самоотверженную работу при ликвидации последствий удара украинских террористов, а сотрудников Михайловского ГОКа за мужество и стойкость!" — сообщил Старовойт.
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происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ
Старовойт: в Курской области потушили пожар на складе ГСМ после атаки БПЛА