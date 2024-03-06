https://ria.ru/20240306/pozhar-1931517947.html

В Курской области потушили пожар на складе ГСМ

В Курской области потушили пожар на складе ГСМ - РИА Новости, 06.03.2024

В Курской области потушили пожар на складе ГСМ

Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:46

2024-03-06T16:46

2024-03-06T17:00

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931520032_0:266:681:649_1920x0_80_0_0_6acfeac060fdc708b976b8f2ac584568.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что противник нанёс удар по складу ГСМ Михайловского ГОКа. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом. После, во время тушения, противник нанёс повторный удар по складу ГОКа с помощью ещё одного БПЛА. И на этот раз обошлось без пострадавших."Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД. Благодарю все оперативные службы за самоотверженную работу при ликвидации последствий удара украинских террористов, а сотрудников Михайловского ГОКа за мужество и стойкость!" — сообщил Старовойт.

https://ria.ru/20240306/svo-1931438921.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, роман старовойт