Рейтинг@Mail.ru
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 06.03.2024 (обновлено: 17:00 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931517947.html
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ - РИА Новости, 06.03.2024
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ
Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:46
2024-03-06T17:00
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931520032_0:266:681:649_1920x0_80_0_0_6acfeac060fdc708b976b8f2ac584568.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что противник нанёс удар по складу ГСМ Михайловского ГОКа. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом. После, во время тушения, противник нанёс повторный удар по складу ГОКа с помощью ещё одного БПЛА. И на этот раз обошлось без пострадавших."Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД. Благодарю все оперативные службы за самоотверженную работу при ликвидации последствий удара украинских террористов, а сотрудников Михайловского ГОКа за мужество и стойкость!" — сообщил Старовойт.
https://ria.ru/20240306/svo-1931438921.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931520032_0:222:681:733_1920x0_80_0_0_94e707c58d91bb5ff7d7ec8501fb65d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, роман старовойт
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт
В Курской области потушили пожар на складе ГСМ

Старовойт: в Курской области потушили пожар на складе ГСМ после атаки БПЛА

© Роман Старовойт/TelegramЛиквидация пожара на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области
Ликвидация пожара на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области
© Роман Старовойт/Telegram
Ликвидация пожара на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 мар - РИА Новости. Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа в Курской области, начавшийся после атаки украинского БПЛА, ликвидирован, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
Утром в среду губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что противник нанёс удар по складу ГСМ Михайловского ГОКа. Обошлось без пострадавших, но загорелся резервуар с топливом. После, во время тушения, противник нанёс повторный удар по складу ГОКа с помощью ещё одного БПЛА. И на этот раз обошлось без пострадавших.
"Пожар на складе ГСМ Михайловского ГОКа ликвидирован полностью. При тушении были задействованы пожарные поезда РЖД. Благодарю все оперативные службы за самоотверженную работу при ликвидации последствий удара украинских террористов, а сотрудников Михайловского ГОКа за мужество и стойкость!" — сообщил Старовойт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Эксперт предположил, какими будут "военные сюрпризы" Украины
Вчера, 12:59
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала