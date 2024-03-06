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В Туве потушили пожар в здании ТЭЦ
В Туве потушили пожар в здании ТЭЦ - РИА Новости, 06.03.2024
В Туве потушили пожар в здании ТЭЦ
Пожар на ТЭЦ в Шагонаре в Туве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:39
2024-03-06T14:39
2024-03-06T14:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шагонар
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Шагонаре в Туве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме."Пожар в здании ТЭЦ полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шагонар, республика тыва
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шагонар, Республика Тыва
В Туве потушили пожар в здании ТЭЦ
В Туве полностью потушили пожар в здании Шагонарской ТЭЦ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пожар на ТЭЦ в Шагонаре в Туве полностью ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. По данным Минстроя РФ, прорабатывается организация теплоснабжения по временной схеме.
"Пожар в здании ТЭЦ полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.