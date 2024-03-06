Рейтинг@Mail.ru
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона - РИА Новости, 06.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 06.03.2024 (обновлено: 11:55 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931372602.html
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона - РИА Новости, 06.03.2024
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона
В Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:25
2024-03-06T11:55
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931395926_0:471:1000:1034_1920x0_80_0_0_0af993dcb78810e64e69aaf0e2069f70.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал он.ЧП произошло в Железногорском районе. Губернатор добавил, что на место выехали оперативные службы.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931395926_0:358:1000:1108_1920x0_80_0_0_99ec56aa777b90b34f8fe9d375d9879d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона

Старовойт сообщил о пожаре на складе ГСМ в Курской области после атаки дрона

© Кадр видео очевидцаПожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. 6 марта 2024
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. 6 марта 2024
© Кадр видео очевидца
Пожар на складе горюче-смазочных материалов в Железногорском районе. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.
"Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал он.
ЧП произошло в Железногорском районе. Губернатор добавил, что на место выехали оперативные службы.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области
Вчера, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала