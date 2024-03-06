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В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона - РИА Новости, 06.03.2024
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона
В Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T09:25
2024-03-06T09:25
2024-03-06T11:55
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происшествия
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале."Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал он.ЧП произошло в Железногорском районе. Губернатор добавил, что на место выехали оперативные службы.Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240305/bespilotnik-1931151601.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области загорелся склад ГСМ после атаки дрона
Старовойт сообщил о пожаре на складе ГСМ в Курской области после атаки дрона
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
В Курской области после атаки украинского беспилотника начался пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале
.
"Горит резервуар с топливом, пострадавших нет", — написал он.
ЧП произошло в Железногорском районе. Губернатор добавил, что на место выехали оперативные службы.
Украинские войска регулярно обстреливают российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Курской области