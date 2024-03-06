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В Воронеже потушили пожар в частном пансионате - РИА Новости, 06.03.2024
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08:56 06.03.2024 (обновлено: 10:18 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/pozhar-1931367304.html
В Воронеже потушили пожар в частном пансионате
В Воронеже потушили пожар в частном пансионате - РИА Новости, 06.03.2024
В Воронеже потушили пожар в частном пансионате
Пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T08:56
2024-03-06T10:18
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.Ранее в МЧС РФ сообщали, что пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже локализован, открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС спасли 52 человека. Никто не пострадал."Пожар в Воронеже полностью ликвидирован специалистами МЧС России", - говорится в сообщении.
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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже потушили пожар в частном пансионате

МЧС сообщило о ликвидации пожара в частном пансионате для престарелых в Воронеже

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в пансионате в Воронеже. 6 марта 2024
Ликвидация пожара в пансионате в Воронеже. 6 марта 2024
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в пансионате в Воронеже. 6 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что пожар в частном пансионате для престарелых в Воронеже локализован, открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС спасли 52 человека. Никто не пострадал.
"Пожар в Воронеже полностью ликвидирован специалистами МЧС России", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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